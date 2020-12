Apple Car : le développement est encore à ses débuts, un lancement pas avant 2025 ?

L'Apple Car continue de faire parler d'elle. Selon l'analyste réputé Ming-Chi Kuo, le développement de la première voiture électrique Apple n'en est encore qu'à ses débuts. Pour lui, un lancement avant 2025 semble utopique, d'autant que des bouleversements sur le marché de la mobilité électrique pourrait repousser davantage la fenêtre de sortie du véhicule.

Après plusieurs mois sans nouvelle, l'Apple Car revient doucement, mais sûrement sur le devant de la scène. Tandis que nous avons récemment appris que l'entrée en production de l'Apple Car débuterait en 2024, l'analyste chinois réputé Ming-Chi Kuo a divulgué d'autres informations à ce sujet ce lundi 28 décembre 2020.

Selon ses renseignements, le lancement de l'Apple Car a peu de chances d'avoir lieu entre 2025 et 2027. “Nous avons prédit dans un précédent rapport qu'Apple lancera l'Apple Car en 2023-2025 […] Cependant, notre dernière enquête indique que le calendrier du développement de l'Apple Car n'est pas encore clair, et si le développement commence cette année et que tout se passe bien, elle sera lancée au plus tôt en 2025-2027″, estime-t-il.

Le succès de l'Apple Car loin d'être assuré

“En raison de l'évolution du marché VE/automoteurs et des normes de qualité d'Apple, nous ne serions pas surpris que le calendrier de lancement de l'Apple Car soit reporté en 2028 au plus tard”, poursuit-il. En outre et toujours selon les déclarations de Ming-Chi Kuo, le succès d'Apple sur le marché des véhicules électriques est loin d'être assuré, la faute au retard de la marque à la pomme dans le domaine de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, également appelé machine learning.

L'analyste tient à rappeler que les excursions d'Apple sur des marchés inédits n'ont pas toujours été couronnées de succès. “Par exemple, Apple a raté son entrée sur le marché des enceintes intelligentes. La demande pour les HomePod et HomePod mini a été plus basse qu'espérée, et le développement de nouvelles enceintes a été suspendu pour l'instant”, souligne-t-il.

Pour rappel, le site Let's Go Digital a récemment publié des photos et des vidéos de l'Apple Car. Pour réaliser ces concepts, les designers se sont basés sur le look de la Magic Mouse, la souris d'Apple qui équipait l'iMac Pro. Autant dire que le résultat est plutôt original et atypique.

Source : Wccftech