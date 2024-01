Honda : installer Apple CarPlay dans certaines anciennes voitures, c’est désormais possible

Si vous possédez une Honda de la dernière génération, vous pourrez peut-être obtenir Apple CarPlay ou Android Auto sans fil sur votre voiture, à condition cependant de payer un supplément.

Honda a annoncé qu'elle proposait une option de mise à niveau pour certains modèles de ses voitures des années modèles 2018 à 2022 qui ne disposent que des versions câblées des systèmes d'intégration des smartphones. Pour rappel, CarPlay et Android Auto sans fil vous permettent de connecter votre téléphone au système d'infodivertissement de votre voiture sans utiliser de câble.

Vous pouvez utiliser les commandes vocales, les commandes tactiles ou les boutons du volant pour accéder aux applications de votre téléphone, à la musique, aux cartes, aux messages de votre smartphone. Auparavant, Honda limitait la fonctionnalité sans fil à certaines versions de sa voiture Accord, telles que les versions Touring et Hybrid Touring, mais aujourd’hui, la société la met à la disposition d'un plus grand nombre de clients désireux d'équiper leur voiture.

Les anciennes Honda Accord ont droit à CarPlay

L'option de mise à niveau est disponible sur le site web Honda DreamShop, où vous pouvez vérifier si votre voiture est éligible et prendre rendez-vous chez un concessionnaire Honda. La mise à niveau coûte 112 dollars outre-Atlantique, plus la main-d'œuvre, et implique une mise à jour logicielle que le concessionnaire installera en la branchant sur votre voiture. Honda précise que l'Accord ne prend pas en charge les mises à jour par voie hertzienne, et qu'il faut donc se rendre chez un concessionnaire pour bénéficier de la mise à jour.

Honda indique également qu'elle appliquera gratuitement la mise à jour à toutes les Accords d'occasion certifiées équipées des systèmes CarPlay ou Android Auto câblés. Cela signifie que si vous achetez une Accord d'occasion auprès d'un concessionnaire Honda, vous pouvez obtenir la fonction sans fil en prime.

Honda affirme enfin que l'option d'adaptation fait partie de ses efforts pour améliorer la satisfaction des clients et réduire l'impact sur l'environnement en prolongeant la durée de vie de ses véhicules. Toutefois, certains critiques peuvent y voir un moyen pour Honda de gagner plus d'argent sur le dos de ses clients en faisant payer une fonction déjà intégrée dans la voiture, mais verrouillée par un logiciel. La mise à jour CarPlay et Android Auto sans fil est une occasion rare pour les propriétaires de Honda Accord d'obtenir une nouvelle fonctionnalité sur leur ancienne voiture, même s’il est dommage de voir le constructeur automobile faire payer cette option.