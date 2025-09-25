L’aide pour le raccordement à la fibre optique arrive bientôt, voici les montants

Le gouvernement précise la future aide financière pour les travaux de raccordement à la fibre optique accessible aux particuliers. Il dévoile notamment les différents paliers qui seront mis en place.

Tout le monde va devoir passer à la fibre optique. Que vous le vouliez ou non, vous n'aurez bientôt plus le choix puisque les réseaux cuivrés et ADSL sont en train d'être coupés partout en France. Il y a toujours la solution de la box 5G, certes, mais la couverture réseau n'est pas toujours optimale là où l'on habite. Cela étant dit, il n'est pas forcément simple d'être raccordé en FTTH (Fiber To The Home) non plus. Des travaux sont parfois nécessaires.

Dans le meilleur des cas, l'installateur peut se débrouiller seul. Souvent il ne pourra pas. Vous raccorder nécessite de monter un poteau, déboucher un fourreau, déterrer un regard… Autant de démarches que l'opérateur ne prendra pas en charge. C'est au particulier de mettre la main à la poche et parfois, la facture est salée. Conscient du problème, le gouvernement va mettre en place une aide au raccordement à la fibre optique à partir du 29 septembre 2025. On connaît désormais les montants.

Voici combien vous pouvez obtenir pour des travaux de raccordement à la fibre optique

Rappelons qu'il y a des conditions d'éligibilité. Entre autres choses, habiter dans une commune concernée, dont la liste est disponible en annexe du décret n° 2025-674 du 18 juillet 2025, et ne pas dépasser un certain seuil de quotient familial. Si vous rentrez dans les clous, le technicien sur place devra vous remettre un certificat de “raccordement complexe” détaillé. Il devra être envoyé via une plateforme dédiée dont la mise en ligne se fera le 29 septembre.

Ce n'est qu'à l'issue de l'examen du rapport que l'aide vous sera accordée définitivement (ou non), avec un montant qui dépend du palier retenu :

Travaux de faible ampleur : 400 euros.

Travaux d'ampleur moyenne : 800 euros.

Gros travaux : 1200 euros.

Pour le moment, nous ignorons comment le choix entre ces trois catégories sera fait. Il faudra patienter un peu pour le savoir, le gouvernement indique qu'il publiera “plus de précisions dans les prochains jours“.