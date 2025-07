L’aide pour le raccordement à la fibre optique se précise, mais il manque une information essentielle

Le gouvernement a publié le décret encadrant le dispositif d'aide au raccordement à la fibre optique. Il en précise les conditions d'accès, mais fait l'impasse sur une donnée capitale.

La France veut atteindre le 100 % fibre optique. Cela fait des années que tout est fait pour remplir cet objectif, à commencer par la suppression des réseaux ADSL et cuivrés (la fibre dite FTTB, par opposition à la fibre FTTH, celle qui doit devenir la norme).

Il existe cependant des zones où le raccordement se révèle impossible sans la réalisation de travaux préalables à la charge du client : débouchage d'un fourreau, déterrage d'un regard, montage d'un poteau… Pour y remédier, le gouvernement a promis une aide financière au raccordement, qui est désormais définie par un décret publié au Journal Officiel.

L'article 1 précise notamment la période pendant laquelle il sera possible de demander l'aide, aussi bien pour les particuliers que pour les professionnels : “Il est institué une aide destinée à prendre en charge tout ou partie des coûts de travaux de raccordement à un réseau de communications électroniques en fibre optique sur la propriété privée, achevés entre le 1er septembre 2025 et le 31 mai 2027. Cette aide bénéficie dans la limite des crédits disponibles aux personnes physiques et aux entreprises éligibles“.

On en sait plus sur l'aide au raccordement à la fibre optique, sauf sur ce point crucial

Les critères d'éligibilité sont énumérés dans l'article 3. Rappelons que tout part d'une tentative échouée d'installation de la fibre optique. Après avoir constaté l'impossibilité de l'opération, le technicien vous remet un certificat de “raccordement complexe” détaillant le ou les problèmes rencontrés. Vous devrez ensuite vous rendre sur une plateforme dédiée, pas encore en ligne, et remplir les renseignements demandés.

En admettant que votre demande soit acceptée, ce n'est qu'à l'issue de la démarche que le montant sera dévoilé. Le décret ne donne aucun chiffre précis, l'article 4 expliquant que “le montant de l'aide correspond à une somme forfaitaire, faisant référence à trois catégories de travaux“, à savoir “travaux de faible ampleur“, “travaux d'ampleur moyenne” et “gros travaux“. On ignore encore les critères qui distinguent les trois classifications. L'aide dispose d'une enveloppe totale de 16 millions d'euros.