Fibre optique : une aide arrive pour les raccordements compliqués

Une aide expérimentale sera versée à partir de septembre, sous conditions de revenus, pour aider certains foyers à se raccorder à la fibre. L'aide, visant à débloquer les raccordements complexes, s'adresse tout particulièrement aux particuliers localisés dans des zones où la fermeture du réseau cuivre (téléphone, ADSL) est imminente.

Le dispositif était attendu par les maires. Et même s'il s'agit pour l'instant d'une simple expérimentation, il a déjà le mérite d'exister. À compter de septembre, les foyers éligibles pourront en effet demander une aide pour se faire raccorder à la fibre optique. Cette subvention dont le montant dépend de chaque situation, vise tout particulièrement les foyers dans des zones où la fermeture du réseau cuivre est imminente.

Elle sera délivrée sous conditions de ressources, et vise à financer les travaux nécessaires de raccordement sur la propriété des demandeurs – dans les situations les plus compliquées qui empêchaient jusqu'ici la connexion des foyers concernés. Comme le rappellent nos confrères de l'UFC-Que Choisir, cette aide avait été annoncée en marge du colloque de l'Avisa qui s'était tenu au printemps en présence du ministre de l’Industrie et de l’Énergie Marc Ferracci.

L'État prévoit 16 millions d'euros pour aider ces foyers à se connecter à la fibre

Les parti prenantes y avaient rapporté les nombreux problèmes parfois rencontrés par les acteurs du déploiement, notamment la présence d'un blocage dans les fourreaux techniques, l'absence d'un poteau et autres regards enterrés. Pour en faire la demande, il faudra d'abord que le technicien constate les difficultés de raccordement. À la suite de quoi il transmettra un certificat à l'abonné. Armé de ce document, l'usager pourra alors se connecter à un site dédié, où il devra renseigner des informations plus spécifiques sur les difficultés de raccordement.

À l'issue du formulaire, il obtient le montant de l'aide à laquelle il a droit. De là il peut faire appel à l'entreprise de son choix pour terminer le raccordement. L'aide est directement déduite du montant total de la facture, sans avance de frais pour l'abonné. Dans un premier temps, l'expérimentation ne couvrira que les communes des lots 1, 2 et 3 qui seront concernées par une fermeture du réseau cuivre d'ici janvier 2026.

Une première enveloppe de 16 millions d'euros est prévue par l'État. On peut toutefois déplorer à ce stade que rien n'est encore acté pour la poursuite ou non de cette subvention au-delà de cette phase expérimentale, pour les foyers concernés par des difficultés similaires sur le reste du territoire.