La Xiaomi SU7 fait escale en France, découvrez où et quand vous pourrez voir la berline électrique qui a tant fait parler d’elle

La Xiaomi SU7, la berline électrique qui a tant fait parler d’elle cette année et conquis la Chine, sera bientôt exposée à Paris. Découvrez quand vous pourrez voir de près ce véhicule et explorer le concept de la marque「Human x Car x Home」.

Lors de la tournée européenne du Tesla Cybertruck, nous avions eu la chance de monter à bord de ce véhicule futuriste lors de son passage à Paris. Ce fut une occasion exceptionnelle de découvrir ce véhicule qui n'est pas disponible en Europe. Cette fois, c'est au tour de la Xiaomi SU7 d'être présentée dans la capitale française. Les fans de technologie et d'automobile pourront découvrir ce nouveau modèle de près, une opportunité rare étant donné qu’elle n'est pas encore commercialisée en dehors de la Chine.

La Xiaomi SU7 a fait sensation cette année. En Chine, elle a enregistré 120 000 commandes en seulement 36 heures après son lancement. Proposée à partir de 27 640 euros, cette berline électrique offre des performances impressionnantes, et rivalise avec des modèles comme la Tesla Model 3. Les versions Pro et Max sont équipées de moteurs plus puissants et permettent des accélérations de 0 à 100 km/h en 5,28 secondes pour la Pro et en seulement 2,78 secondes pour la seconde.

La Xiaomi SU7 sera visible lors de l’exposition CHUANMEN à Paris

L'exposition, intitulée CHUANMEN, présente neuf expériences interactives qui montrent comment la Xiaomi SU7 s'intègre dans le concept 「Human x Car x Home」. C'est intéressant de voir un fabricant d'appareils électroniques et de smartphones entrer dans le marché automobile avec une telle innovation. Les visiteurs pourront voir comment la technologie de la société chinoise s'applique à l'automobile et imaginer l'intégration future de ces innovations dans leur quotidien.

L'exposition se tiendra à la Galerie Joseph, située au 7 rue Bailly, Paris 75003. Elle sera ouverte au public du 23 au 26 juillet de 10h à 18h, et les 29 et 30 juillet de 10h à 20h. Chaque visite dure environ 45 minutes afin d'offrir aux visiteurs le temps d'explorer les différentes expériences et la vision de Xiaomi pour l'avenir. Même si cet événement est clairement commercial et fait pour vous séduire, cela reste une occasion unique de découvrir la Xiaomi SU7 et son potentiel. Bien que le véhicule exposé ne soit pas disponible en dehors de la Chine pour le moment, cette présentation permet de se projeter dans un futur où la technologie et la mobilité vont se fondre.