La Xbox Series X est beaucoup plus facile à démonter que la PS5

La Xbox Series X se démonte facilement, beaucoup plus que la PS5. La preuve en est cette vidéo réalisée par un Youtubeur brésilien qui nous montrer l’intérieur de la bête. Une bonne nouvelle, la console pouvant ainsi être dépoussiérée sans efforts.

Il y a quelques semaines, Sony avait réalisé une vidéo « teardown », c’est-à-dire une vidéo de démontage, sur sa PS5. Une opération officielle qui montrait l’intérieur de la console, mais également la difficulté de retirer un à un tous les composants. Microsoft n’a pas fait de vidéo équivalente, mais un Youtubeur s’en est chargé.

Detonando Gueek est un Youtubeur brésilien qui s’est procuré la nouvelle console de Microsoft. Dans une longue vidéo, il démonte la console afin de nous montrer ses entrailles. Le début est en portugais et explicatif. Le démontage à proprement parler débute à la sixième minute.

Une architecture de PC

Detonando Gueek arrive à retirer la plaque arrière avec un simple tournevis. Une fois la console ouverte, on remarque que les composants sont extrêmement bien agencés, afin de prendre le moins de place possible. Cela pourrait poser des inquiétudes quant à la chauffe, mais cette dernière est expulsée à l’aide d’un énorme ventilateur placé au sommet.

D’ailleurs, on remarque un petit détail amusant sur le ventilateur, qui dispose d’un petit casque de Master Chief gravé dans le plastique. Pour rappel, Halo Infinite devait être le gros jeu de lancement de la console avant d’être retardé pour 2021.

CPU AMD Ryzen Zen 2 8-core à 3,8 GHz GPU AMD Navi RDNA 2 - 12,15 Tflops - 52 CU à 1,825 GHz RAM 16 Go GDDR6 SDRAM Bande passante de la RAM - 10 Go à 560 Gb/s

- 6 Go à 336 Gb/s Stockage SSD 1 To - NVME Vitesse de transfert du SSD 2,4 Go/s - 4,8 Go/s avec compression des données Lecteur optique Blu-Ray 4K UHD Définition 8K Framerate maximum 4K en 120 FPS Service Cloud Microsoft xCloud Rétrocompatibilité Xbox One, Xbox 360 et Xbox Date de sortie 10 novembre 2020 Prix 499 €

Malheureusement, le Youtubeur ne va pas plus loin et ne démonte pas le reste de la console, contrairement à Digital Foundry. Cela peut se comprendre, puisqu’on voit le caloduc empêchant de retirer les autres composants. Néanmoins, cette vidéo nous indique qu’il sera facile de la nettoyer. Une telle machine peut aisément prendre la poussière et accéder à ses entrailles peut être un gros plus.

La Xbox Series X sortira le 10 novembre prochain, soit tout pile dans une semaine. Elle sera accompagnée par la Xbox Series S, moins chère, mais également moins puissante. Dans tous les cas, c’est une sacrée avancée par rapport à la Xbox One selon les premiers avis. La concurrente directe, la PS5 arrivera elle le 19 novembre prochain sur les étals. Ceux qui l’ont précommandé pourraient toutefois être servis plus tôt à cause (grâce ?) du confinement.