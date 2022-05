Xbox Series S : Microsoft cherche un moyen de rendre la console compatible avec les jeux physiques

Dans un ancien brevet récemment déniché, Miscrosoft décrit un système permettant à la Xbox Series S de lire les jeux physiques. Pour ce faire, le jeu devrait être inséré dans un lecteur externe puis, grâce à une connexion Internet, ses données seraient ensuite transférées sur la console. Une bonne idée, mais qui soulève quelques questions d’un point de vue sécurité.

Il y a quelques années, certains prophètes prédisaient la fin des jeux physiques. Force est de constater qu’avec le temps, l’industrie se dirige de plus en plus dans cette direction. Steam en fait son fonds de commerce depuis des années, tandis que la PS5 Digital Edition et la Xbox Series S sont les preuves vivantes que la demande pour le dématérialisé est bel et bien présente. Néanmoins, l’intérêt pour le jeu physique est encore loin d’avoir disparu.

Ne serait-ce que pour que la rétrocompatibilité que proposent les deux consoles, certains joueurs ayant acheté ces dernières pourraient se retrouver bien embêtés de ne pas pouvoir profiter de leurs anciens titres. Aussi, cela fait quelques années que Microsoft réfléchit à un moyen de permettre à la Xbox Series S de lire ces jeux physiques. À l’époque de la Xbox One déjà, la firme avait imaginé un système où les utilisateurs pouvaient rendre leurs jeux en échange d’un code de téléchargement.

Microsoft imagine un système pour lire les jeux physiques sur Xbox Series S

Mais la firme ne s’est pas arrêtée là puisqu’un nouveau brevet vient de faire surface. Celui-ci n’est pas récent puisqu’il date de 2018, mais le concept reste intéressant. Dans ce dernier, Microsoft décrit un système de lecteur de disque qui prendrait en charge les jeux physiques de Xbox. Une fois analysé, le système envoie une validation par Internet à la Xbox Series S de l’utilisateur, de façon à ce que celle-ci le reconnaisse propriétaire.

Il serait ainsi possible de transférer ses données, ses sauvegardes, etc., via une connexion locale. Vous l’aurez compris, cela pose de sérieuses questions de sécurité. Si les Xbox Series ont pour l’instant tenu bon face aux pirates, un tel dispositif serait nécessairement plus vulnérable aux attaques. Il s’agit probablement d’une des raisons pour lesquelles Microsoft n’a pas encore lancé officiellement le système.