La Xbox Series S au prix le plus bas chez la Fnac pour le dernier jour du Black Friday

Alors que le Black Friday prend fin ce soir, la Fnac frappe fort et propose pendant quelques heures la Xbox Series S avec une réduction exceptionnelle de -23%. Vous pouvez ainsi profiter de la console au prix le plus bas aujourd'hui ! On vous explique tout sur l'offre ci-dessous.

Il vous reste encore quelques heures pour profiter des prix minis du Black Friday chez la Fnac ! Et pour vous aider à faire le plein de bonnes affaires, on a trouvé une offre incroyable à laquelle vous saurez difficilement résister : la Xbox Series S avec -23% de remise immédiate !

La console de jeu est ainsi disponible pour seulement 229,99€ au lieu de 299,99€. Vous économisez ainsi 70€ et vous profitez d'une console de jeux d'exception.

Profitez de la 4K et de 512Go de stockage avec la console 100% digitale Xbox Series S

La Xbox Series S n'est pas une console comme les autres. Elle est en effet 100% digitale et ne prend en compte que les jeux dématérialisés. Elle est ainsi plus abordable que la plupart des autres consoles, mais aussi plus compacte. En prime, elle est 100% rétrocompatible et vous pouvez donc jouer à tous vos anciens jeux Xbox One, Xbox 360 ou Xbox originale depuis votre Xbox Series S.

Côté fiche technique, elle est également très intéressante. Elle propose en effet une résolution de 1080p avec la 4K HDR et jusqu'à 120 images par seconde. Elle offre ainsi une expérience de gaming fluide et vous permet de jouer à tous vos jeux favoris, même ceux en ligne comme Fortnite ou Rocket League.

Pour une immersion encore plus profonde, la Xbox Series S propose aussi le Ray Tracing pour une reproduction fidèle de la lumière, ainsi que l'audio spatial 3D pour un son réaliste. Vous profitez ainsi de tous vos jeux dans les meilleures conditions.

Et attention, si vous achetez cette console avant la fin de la journée, vous profitez d'une remise immédiate, mais aussi de plusieurs cadeaux :

La carte Fnac disponible pour 4,99€ au lieu de 14,99€ la 1ère année.

10% de remise supplémentaire pour tout achat de la console avec un jeu (valable pour les adhérents Fnac).

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme Deezer Premium ou Famille (au choix).

La Google Nest Hub 2 disponible pour 29,99€.