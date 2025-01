La TNT va changer 2025, voici les nouveaux canaux de vos chaînes préférées

L'ARCOM vient de dévoiler le nouveau visage de la TNT. Dès le 9 juin 2025, une toute nouvelle numérotation des chaînes va entrer en vigueur. Voici les futurs canaux de vos chaînes préférées.

Avec la décision prise par l'ARCOM en juillet 2024 de ne pas reconduire les fréquences de C8 et NRJ 12, on savait que le visage de la TNT allait changer en 2025. Ou du moins, l'organisation de ses chaînes. Forcément, les canaux des deux chaînes du groupe Bolloré, à savoir la 8 et la 12, seront vacantes dès le 28 février 2025, date prévue pour l'expiration des deux fréquences.

Mais ce n'est pas tout. Plusieurs autres évènements vont également aboutir à une modification de la grille de la TNT, à commencer par l'arrivée des nouveaux services CMI TV et Ouest France TV, ou encore le départ de Canal+ de la TNT.

Alors et conformément aux dispositions de l'article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986, l'Autorité a donc de choisi de mettre en place une nouvelle numérotation afin “d'offrir une meilleure lisibilité de l'offre de la TNT”. Et en ce lundi 13 janvier 2025, l'ARCOM a enfin dévoilé le nouveau visage de la TNT à venir le 6 juin prochain.

Quels changements à prévoir sur la TNT en 2025 ?

Tout d'abord, l'institution a décidé de créer un bloc regroupant toutes les chaînes d'information en continu. Ainsi, BFM TV, CNEWS, LCI et France Info seront respectivement accessibles sur les canaux 13, 14, 15 et 16 de la télévision numérique terrestre. Fatalement, la position de France 4 va changer, pour débarquer sur le numéro 4, l'idée étant que “France 2, France 3, France 4 et France 5 se suivent de manière logique”.

La 8ème chaîne, qui est toujours occupée par C8 pour l'instant, sera attribuée dès le 28 février prochain à la Chaîne parlementaire. On la trouvera donc juste après Arte, un choix logique pour l'ARCOM qui explique que les deux chaînes “offrent des programmations proches et qui se complètent”.

Parmi les autres modifications attendues, on note le déplacement de Guilli sur le numéro 12, juste après TFX “qui vise également pour partie un jeune public”. Enfin, les numéros 18 et 19, laissés vacants, ont été affectés par tirage au sort à CMI TV et Ouest France TV.

Nouvelle numérotation de la TNT en juin 2025

Voici le plan de numérotation complet dévoilé par l'ARCOM :

TF1 France 2 France 3 France 4 France 6 M6 Arte La Chaîne parlementaire W9 TMC TFX Gulli BFM TV CNEWS LCI France Info CStar CMI TV Ouest France TV TF1 Séries Films L'Equipe 6Ter RMC Story RMC Découverte Chérie 25

Concernant les chaînes non mentionnées plus haut, le statu quo est maintenu. Aucun changement de numérotation à prévoir donc.