TNT : votre chaîne TV préférée risque de changer de numéro, on vous explique pourquoi

Un bouleversement s'annonce pour les chaînes de la TNT. Elles pourraient changer de numéro dans quelques mois. Mais qu'est-ce qui peut justifier une telle modification des habitudes prises depuis des années ? Explications.

Vous vous souvenez de la chanson “Je zappe et je matte” du rappeur Passi en 1997 ? Celle qui citait les 6 premières chaînes de TV françaises dans son refrain (“La Une, la Deux, m'ont pris dans leur jeu…“) ? Depuis, elles ont été rejointes par des centaines d'autres. À tel point que bien souvent, on ignore l'existence même de plusieurs d'entre elles. Rien que le bouquet gratuit accessible à tous, la TNT, en comporte 30 au total, sans compter les chaînes locales au nombre de 42 actuellement.

Et alors que certaines font des pieds et des mains pour y entrer, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) a décidé cet été de supprimer C8 et NRJ12. Les deux canaux laisseront leur place en mars 2025 à Réels TV et Ouest-France TV. La question qui se pose maintenant est : quel numéro va leur être attribué ? On pense naturellement à ceux des chaînes sur le départ, 8 et 12, mais c'est plus compliqué que ça.

Les numéros de chaînes de la TNT pourraient changer prochainement, voici pourquoi

En plus des deux nouveaux venus, il faut aussi statuer sur le sort du canal 19, laissé vacant depuis l'arrêt de France Ô en 2020. Ce pourrait être l'occasion de réorganiser les chaînes de la TNT en appliquant le principe de la loi audiovisuelle de 1986, qui incite à créer des “blocs définis selon la programmation des services“. Par exemple, regrouper les chaînes d'informations ou jeunesse sur des numéros qui se suivent.

Il ne s'agit pas d'un choix anodin : une chaîne loin sur la liste des numéros gagne environ 0,5 % de part d'audience si elle se rapproche du milieu. Reste à savoir si l'Arcom va oser chambouler les habitudes des spectateurs et justifier sa décision auprès des diffuseurs.

Un expert rappelle en effet que “[…] si on bouge des chaînes, il faudra en rétrograder d'autres. Ça va entraîner des coûts marketing et pour les chaînes qui ont le numéro dans leur nom comme W9 ou Chérie25, il y aurait un énorme enjeu d'image“.

Source : Les Échos