C'est une décision qui risque de chambouler le paysage audiovisuel de la TNT française dans les années à venir ! Dans un verdict rendu public le mercredi 24 juillet 2024, l'Arcom a décidé de ne pas reconduire la fréquence de C8. La chaîne gratuite du groupe Canal va donc disparaître du bouquet TV français à compter de 2025.

Souvenez-vous, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) avait lancé en juillet 2023 une “consultation publique préalable à l’attribution de fréquences pour la diffusion de chaînes de la TNT nationale en 2025”.

Un an après cette consultation, le gendarme de l’audiovisuel français a décidé de ne pas retenir la candidature de C8 pour l’attribution des fréquences en 2025. Pour rappel, le contrat arrivait à échéance pour ces 15 chaînes : Canal+, Canal+ Sport, Canal+ Cinéma, Planète+, TFX, TMC, NRJ 12, C8, CNews, CStar, W9, Gulli, Paris Première, LCI et BFMTV.

Sur le même sujet – 6,5 millions de Français accèdent à la TNT 4K UHD, découvrez si vous en faites partie

Deux nouvelles chaînes françaises arriveront sur la TNT

Au terme de plusieurs auditions ayant eu lieu au cours du mois de juillet 2024, l'Arcom a présélectionné les projets suivants pour l'année prochaine :

BFM TV

Canal+

Canal+ Cinéma(s)

Canal+ Sport

Cnews

CStar

Gulli

LCI

OF TV

Paris Première

Planète+

RéelsTV

TFX

TMC

W9

Comme vous l'aurez constaté, deux nouvelles chaînes françaises arriveront prochainement sur la TNT. Il s'agit de OF TV et de RéelsTV qui sont respectivement proposées par le groupe Ouest-France et par la société CMI France.

En revanche, en plus de NRJ 12, l'absence de C8 dans la liste établie ci-avant est (presque) une surprise. La chaîne gratuite du groupe Canal Plus était en effet dans le collimateur de l'Arcom depuis ces derniers mois. À titre d'information ou pour rappel, l'autorité de régulation avait sanctionné C8 de plusieurs millions d'euros à cause des dérapages de l'émission Touche pas à mon poste présentée par Cyril Hanouna.

Par contre, l'animateur phare de Canal pourrait continuer à faire son talk-show quotidien, au vu des possibilités de diffusion offertes par le Web, les box Internet ou les TV connectées. Mais une chose est sûre : avec l'arrêt presque total de C8, Canal+ pourrait mettre sa menace à exécution en se retirant définitivement de la TNT.