La Tesla Model Y peut désormais accélérer plus vite, mais cette option coûte un bras

La Tesla Model Y produite dans la Gigafactory texane peut désormais accélérer plus vite. Elle passe de 0 à 60 miles par heure en 4,2 secondes, contre 5 secondes précédemment. Elle devient la Model Y la plus rapide, devant celle fabriquée à Fremont. Mais cette amélioration n’est pas gratuite, comme toutes les options d’une Tesla. Elle est facturée par le constructeur automobile 2000 dollars.

Le saviez-vous ? Toutes les Tesla ne se valent pas. Nous ne parlons évidemment pas des différences entre les modèles 3, S, X et Y. Nous parlons des petites variations entre certaines séries du même véhicule, mais produites dans différentes usines. Prenons un exemple concret. La Model Y qui sort de Fremont, dans l’usine historique de Tesla, et la Model Y, construite dans la nouvelle usine texane qu’Elon Musk a inaugurée en avril 2022. Ce ne sont pas les mêmes voitures.

En effet, la première est équipée d’une batterie intégrant 2170 cellules d’énergie, tandis que la seconde en compte 4680. Bien sûr, la Model Y texane ne profite pas d’une batterie deux fois plus importante : les cellules sont simplement plus petites. Autre différence entre les deux véhicules : l’accélération. La Model Y de Fremont passe de 0 à 60 miles par heure (cela correspond à 95 kilomètres par heure) en 4,8 secondes. Et la Model Y du Texas ?

L'accélération de la Model Y du Texas est améliorée… mais ça coûte cher

Aujourd’hui, la Model Y du Texas est légèrement moins rapide pour atteindre cette vitesse. Il lui faut 5 secondes, alors que sa cousine passe sous la barre des 5 secondes. La différence n’est pas importante, mais elle a fait tiquer les premiers propriétaires du modèle texan. Cela a donné une idée à Elon Musk : pourquoi ne pas améliorer l’accélération de la Model Y… et faire payer cette option ?

En effet, plusieurs sites américains, dont la chaîne YouTube Spoken Reviews, ont confirmé l’arrivée d’une nouvelle option dans le configurateur de la Tesla Model Y : l’accélération améliorée. Cette option, disponible uniquement sur le modèle texan de la Model Y, permet d’atteindre les 60 miles par heure en 4,2 secondes seulement. Soit une réduction de 16 % du temps nécessaire, ce qui est considérable. Dans la vidéo de la chaîne, que vous pouvez retrouver en fin de cet article, il est confirmé qu’elle coûte tout de même 2000 dollars. Ce qui semble vraiment exagéré pour ce qu'elle apporte (d'autant que la vitesse de la voiture est bridée).

Le modèle économique de Tesla est très différent du marché automobile « traditionnel ». Il est basé sur la vente de véhicules et de multiples options, comme l’accélération améliorée ou AutoPilot (dont la version entièrement autonome, qui n'est pas encore aboutie, est facturée 10000 dollars outre-Atlantique). Des rumeurs affirment que d’autres options cachées pourraient apparaitre dans la Model Y, notamment l’augmentation de l’autonomie, estimée aujourd’hui à 279 miles (soit 450 kilomètres) sur la version texane et à 330 miles EPA (531 kilomètres) sur la version Long Range de Fremont (contre 303 miles pour la version Performance).