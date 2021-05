Model S Plaid : les premières Tesla avec 840 km d’autonomie seront livrées le 3 juin 2021

Elon Musk annonce que les premières Tesla Model S Plaid seront livrées le 3 juin 2021. Initialement les premières livraisons devaient avoir lieu en février, mais la date a été repoussée à plusieurs reprises à cause de retards. Elon Musk explique que ces délais ont été causés par l'intégration d'un nouveau pack batterie amélioré.

En janvier, Tesla teasait une version améliorée de la Model S – baptisée Model S Plaid, le véhicule bat des nouveaux records de performances et d'autonomie. Dans sa version la plus puissante, le véhicule délivre des accélérations vertigineuses (0 à 60 mph en moins de 2 secondes !) et une autonomie jusqu'à 840 km qui rend la proposition bien plus intéressante que la plupart des voitures thermiques.

Tesla devait délivrer cette variante rapidement et à peu de frais. Sur le papier, Tesla n'avait en effet qu'à intégrer un nouveau pack batterie, un nouveau design intérieur et à changer pour le reste un nombre mineur de composants. A l'issue de son annonce en janvier, Elon Musk a donc révélé que les premières livraisons auraient lieu d'ici “quelques semaines” ce qui pointait vers le mois suivant.

Elon Musk annonce enfin une date de livraison ferme pour la Tesla Model S Plaid

Or, depuis, on l'attend encore, suite à plusieurs annonces de retards. Mais Tesla semble avoir repris la situation en main. Lors de l'annonce des derniers résultats financiers, Elon Musk avait révélé qu'il s'attendait à ce que les livraisons commencent dès le mois de mai. Ce matin, Elon Musk confirme sur Twitter l'arrivée des premiers modèles le 3 juin 2021.

Alors que s'est-il passé ? Elon Musk explique qu'il a fallu plus de temps que prévu pour être certain que le pack batterie de la nouvelle Model S 2021 remplissait toutes les conditions de sécurité. Exceptionnellement, un événement sera organisé à l'usine de Fremont en Californie car les mises à jour des Model S et X avaient été simplement annoncées en marge de résultats financiers.

Cet événement devrait au moins permettre de répondre à des questions pour l'instant sans réponse, en décrivant par exemple le nouveau volant de la Model S que l'on a partiellement découvert lors de fuites. Que pensez-vous de la Model S Plaid ? Possédez-vous une Tesla ? Partagez votre retour dans les commentaires de cet article !