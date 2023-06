La Tesla Model 3 est la voiture électrique d’occasion la plus recherchée en France

Le Bon Coin, le site de petites annonces préféré des Français, vient de publier un rapport sur le marché des voitures électriques d'occasion. A la surprise générale, la Renault Zoé n'est plus le modèle de seconde main le plus recherché, mais la Tesla Model 3.

Si les ventes mondiales de voitures électriques devraient augmenter de 35 % en 2023, la part de l'électrique sur le marché de l'occasion est encore minime. D'après le dernier rapport du Bon Coin, les voitures “wattées” représentent aujourd'hui 3% du total des annonces de de véhicules.

Toutefois, les choses évoluent à vitesse grand V à en croire Olivier Flavier, vice-président Mobility LeBoncoin. “Nous avons constaté un triplement des annonces de véhicules électriques publiées sur la plateforme en un an. Mais cela demeure une tendance très récente, qui dépend du marché du neuf et de son évolution. Nous estimons que le réel point d'inflexion et le basculement en masse vers l'électrique n'aura pas lieu avant trois ou quatre ans”, explique-t-il.

La Model 3, voiture électrique la plus recherchée en occasion

Et sur le marché français, quels sont les modèles électriques de seconde main les plus recherchés ? D'après l'étude du site de petites annonces, la Tesla Model 3 occupe la première place. En effet, la berline électrique américaine représente un peu moins de 20 % des requêtes.

Plutôt étonnant puisqu'on pensait légitiment retrouver à la tête du classement la Renault Zoé, forte de ses dix années de présence sur le marché français et du nombre conséquent d'exemplaires d'occasion disponibles. Mais non, la citadine de la marque au losange occupe la seconde marche du podium avec 11 % des demandes.

Fait important, le Bon Coin met en lumière un effondrement de la côte des premiers modèles depuis l'arrivée d'une version remaniée avec une nouvelle batterie en 2019. Ce qui peut expliquer le désamour des utilisateurs pour les Zoé de première génération. On trouve ensuite à la 3e et 4e place deux autres voitures estampillées Tesla : la Model S et la Model Y, avec respectivement 6 et 4 % des demandes.

Pas de surprise ici, puisque les livraisons de Model S et Model Y ont débuté dans l'Hexagone il y a un an et demi. Enfin, la Peugeot e-208 truste la 5e position avec 3% des requêtes sur le Bon Coin. Attention toutefois, précisons que cette étude porte sur le nombre de demandes sur le site de petites annonces.

Si l'on se fie aux immatriculations des modèles électriques d'occasion en 2022, la Renault Zoé reste largement en tête avec un nombre d'acheteurs 5,5 fois supérieurs à celui de la Model 3 l'an passé.

Source : L'Argus