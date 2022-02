La Tesla Model 3 détrônée, l’iPhone 14 fait parler de lui, c’est le récap’ de la semaine

Consumer Reports révèle que la Tesla Model 4 n’est désormais plus la meilleure voiture électrique, Apple confirme que la première phase de production d’iPhone 14 est en cours, la mise à jour de la surcouche MIUI 13 devrait être déployée en mars 2022 sur 13 nouveaux smartphones Xiaomi, c’est le récap’ de la semaine.

Cette semaine, le Bitcoin a encore vu son cours chuter et il se pourrait qu’il ne reparte pas à la hausse avant 2024. Alors que Xiaomi s’apprête à déployer une nouvelle mise à jour MIUI 13 en mars, le modèle haut de gamme Ultra de la gamme pourrait être lancé au cours de l’été. L’iPhone 14, quant à lui, est en phase de production d’essai et Apple pourrait présenter sa gamme en septembre. Si vous êtes détenteur d’une Tesla Model 3, sachez qu’elle n’est désormais plus considérée comme la meilleure voiture électrique du marché selon Consumer Reports.

La Tesla Model 3 détrônée au profit de la Ford Mustang

Comme à son habitude, Consumer Reports a partagé son classement annuel des meilleures voitures électriques. Alors que la Tesla Model 3 était en haut du top 10 depuis deux années consécutives, le véhicule a été détrôné par la Ford Mustang Mach-E qui se hisse à la tête du classement grâce à sa praticité et son confort, suivi du Kia Niro. Customer Reports explique que « la Model 3 reste un excellent choix » même si elle n’occupe désormais plus que la troisième place de leur étude annuelle.

Lire : La Tesla Model 3 n’est plus la meilleure voiture électrique du marché, selon une étude

Apple confirme que l’iPhone 14 est en cours de production

L’Economic Daily de Taïwan a partagé les informations récoltées auprès d’Apple, selon lesquelles les iPhone 14 sont actuellement en développement. La première phase de production d’essai a été lancée en février et la production de masse devrait commencée cet été pour une présentation de la gamme en septembre.

Lire : iPhone 14 : Apple lance la première phase de la production, le design est définitif

Faudra-t-il attendre 2024 pour voir le cours du Bitcoin remonter ?

Depuis le début de l’année, le cours du Bitcoin s’effondre et il semblerait que ce ne soit pas fini. Le cofondateur de Huobi, Du Jun, a d’ailleurs confié à nos confrères de CNBC que le cours de la cryptomonnaie pourrait ne pas repartir à la hausse avant fin 2024, voire 2025. D’après Du Jun, le Bitcoin devra donc attendre le prochain halving prévu en 2024.

Lire : Le cours du Bitcoin ne remonterait pas avant 2024, voici pourquoi

Xiaomi s’apprête à dévoiler son modèle 12 Ultra

En décembre, Xiaomi levait le voile sur sa gamme Xiaomi 12 avec trois modèles. Le leaker @xiaomiui vient de révéler que le fabricant chinois s’apprêterait à lancer le Xiaomi 12 Ultra, un smartphone haut de gamme qui devrait arriver au cours de l’été. Le leaker Digital Chat Station ajoute que ce nouveau modèle pourrait être doté d’un processeur plus puissant que le reste de la gamme, le Snapdragon 8 Gen 1 Plus, mais aussi d’une plus grosse batterie et d’une meilleure configuration photo.

Lire : Le Xiaomi 12 Ultra sera lancé cet été avec le plus puissant des processeurs, un Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Découvrez quels smartphones bénéficieront de MIUI 13 en mars

En décembre, Xiaomi dévoilait pour la première fois MIUI 13. Dès le mois de mars, le fabricant chinois a confirmé déployer une nouvelle mise à jour qui permettra à 13 nouveaux modèles de recevoir à leur tour MIUI 13 en Chine. En France, seuls quelques smartphones sont compatibles avec MIUI 13 pour le moment. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la liste complète des nouveaux modèles éligibles à partir de mars 2022.

Lire : MIUI 13 : Xiaomi déploiera la mise à jour sur 13 nouveaux smartphones en mars 2022

Nos tests de la semaine

Le Galaxy S22 n’est pas parfait mais reste un bon smartphone

Même si le Galaxy S22 ne fait pas d’étincelles par rapport à son prédécesseur, cela reste un bon smartphone. Lors de notre test, il nous a séduits par son design élégant, son bel écran parfaitement calibré, son interface et la qualité des photos à condition d’être en journée. Toutefois, on note que les performances de l’Exynos 2200 sont moyennes, que la recharge rapide ne l’est pas tant que ça et on regrette l’absence d’un chargeur dans la boîte. Malgré quelques défauts, Samsung propose ici un smartphone qui se pose en bon concurrent de l’iPhone 13.

Lire : Test Samsung Galaxy S22 : un bon adversaire pour l’iPhone 13

Le Find X5 Pro nous a conquis

Malgré une augmentation de prix et la limite de stockage à 256 Go, Oppo propose ici un smartphone de qualité au design particulièrement élégant, notamment grâce à ses beaux matériaux. Côté photo, le Find X5 Pro est un excellent photophone tant de jour que de nuit, à condition d’activer le mode nuit. La recharge rapide est plus efficace que jamais et l’autonomie a été améliorée en mode standard.

Lire : Test Oppo Find X5 Pro : le smartphone de la maturité

Bon rapport qualité/prix pour le Xiaomi Mi 2k Gaming Monitor 27

Le Mi 2k Gaming Monitor 27 remplit toutes ses promesses et fait ce que l’on attend de lui, sans pour autant surprendre. On aime son format léger, son écran parfaitement calibré, et la définition 2K couplée au 165 Hz. Xiaomi propose ici un écran classique et efficace, dont les menus auraient mérité plus de soin tout comme le design qui reste un peu banal. Même si le Mi 2k Gaming Monitor 27 manque un peu d’originalité, c’est l’un des moniteurs gaming avec le meilleur rapport qualité/prix du marché.

Lire : Test Xiaomi Mi 2k Gaming Monitor 27 : un moniteur efficace au bon rapport qualité/prix