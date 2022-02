Test Xiaomi Mi 2k Gaming Monitor 27 : un moniteur efficace au bon rapport qualité/prix

Xiaomi veut séduire les joueurs avec un écran haute performance à prix mini : le Mi 2k Gaming Monitor 27. Ce dernier dispose de tous les atouts pour être l’un des moniteurs gaming avec le meilleur rapport qualité/prix du marché, mais encore faut-il qu’il soit bon.

Trouver un écran gamer à bon prix est compliqué aujourd’hui. Beaucoup d’entre eux dépassent allégrement les 500 euros, voire les 1000 euros. Avec le Mi 2k Gaming Monitor 27, Xiaomi mise sur un tarif mini. Toutefois, le constructeur ne souhaite pas proposer un moniteur cheap pour autant.

Cet écran de 27 pouces dispose de trois atouts majeurs : sa définition 2K, tout d’abord, un minimum en 2022 pour les joueurs exigeants, un taux de rafraîchissement de 165 Hz ensuite, pour une grande fluidité en jeu, puis enfin un prix fixé à 499 euros.

Pour ce prix très agressif, il faut évidemment faire des concessions. Nous sommes donc sur un format classique en 16 :9 (et non 21 :9, très apprécié pour le jeu) et sur une dalle IPS LCD plate. Point de fonctionnalités originales non plus, puisque l’écran va droit au but. Des sacrifices acceptables à un tel tarif. Il faut maintenant déterminer si le Mi 2k Gaming Monitor 27 est tout simplement un bon produit.

Prix et disponibilité

Le Mi 2k Gaming Monitor 27 est d’ores et déjà disponible à la vente sur le site officiel de Xiaomi. Il y est affiché à 499 euros.

Il est également commercialisé chez des revendeurs partenaires avec des offres bien plus intéressantes. Par exemple, au moment où nous écrivons ces lignes, il est en promotion à 349 euros sur le site de la Fnac, et à 449 euros sur Rakuten. Un prix extrêmement agressif pour ce qu’il propose.

Caractéristiques techniques

Nous avons déjà évoqué plusieurs caractéristiques techniques du Mi 2k Gaming Monitor 27, mais refaisons le point avant d’entrer dans le vif du sujet. Le moniteur dispose d’une dalle IPS LCD en 16 :9 de 27 pouces d’une définition de 2 560 x 1440 pixel. Elle dispose d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz et Xiaomi nous promet un temps de réponse de 1 ms.

Ecran Mi 2k Gaming Monitor Taille 27" Dalle IPS LCD Format 16:9 Résolution 2560 x 1440 pixels Angle de vue 170 degrés Taux de rafraîchissement 165 Hz Connectique 1 Ports DisplayPort 1.4

2 ports HDMI

2 ports USB 3.0

1 port USB IN

Un port d'alimentation Prix 499 euros (sur le site officiel)

Le HDR 400 est de la partie et la fiche technique indique un contraste de 1000 :1. L’écran pèse 6,53 kilos (avec le pied) et adopte des dimensions de 60,9 x 20 x 46,1 cm. Bref, des caractéristiques qui semblent justes pour le prix.

Un design très sage qui manque de finitions

Certains constructeurs misent sur un design original pour attirer l’œil, c’est le cas de Samsung avec ses Odyssey. De son côté, Xiaomi va droit au but et nous offre un écran au visuel passe partout. Point de leds, d’orbe ostentatoire ou de lignes agressives. Nous avons une dalle encastrée dans un châssis d’une sobriété absolue.

Le capot arrière, légèrement bombé, est en plastique noir. Tout juste discerne-t-on un Mi gravé à la surface. On ne peut pas dire que cet écran est particulièrement beau, mais il n’est pas laid pour autant. Il est passe-partout et conviendra à tous les setups. La matière plastique est un peu grossière, mais nous pouvons l'accepter sur ce tarif.

La connectique est cachée derrière un capot en plastique (qui a tendance à sauter dès qu’on touche un fil) situé à l’arrière.

Nous y retrouvons un port Display Port 1.4, deux ports HDMI 2.0, un port USB In et un port d’alimentation. Ils sont compliqués à atteindre, mais une fois branchés, les fils ne doivent théoriquement plus bouger.

Trois autres ports sont eux situés directement sur le capot arrière pour y accéder plus facilement : deux ports USB 3.0 ainsi qu’un port Jack 3.5 mm. Pratique pour brancher facilement une clé USB ou un casque audio, surtout que le moniteur est dépourvu d’enceintes.

Le pied de l’écran adopte la même simplicité que le reste. Nous avons un support qui s’attache facilement en un seul point. Le bras en plastique dispose d’un trou afin de faire passer les fils, ce qui permet de faire un peu de cable managment.

Il repose sur une plaque en aluminium rectangulaire de 22,5 x 19 cm. Une fois le moniteur installé, il se montre extrêmement stable, ne bougeant pas selon les vibrations de votre bureau. Le Mi 2k Gaming Monitor est aussi compatible avec une attache VESA pour le fixer au mur.

Le pied de l’écran a aussi la qualité d’être extrêmement flexible. Il peut être ajusté en hauteur sur 15 centimètres et pivoter d’avant en arrière sur quarante degrés, même chose sur l’axe gauche droite.

Le moniteur a l’avantage de pivoter sur lui-même sur 90 degrés, ce qui permet de l’utiliser en mode portait. Bref, il s’adaptera parfaitement à votre configuration, rien de plus à ajouter.

En ce qui concerne la dalle (matte) en elle-même, nous avons un écran qui prend presque la totalité de la façade (85%). Les bords ne dépassent qu’à peine les 5 mm, ce qui apporte un certain confort à l’utilisateur. Comme souvent, on retrouve un bord inférieur en plastique un peu plus épais (1 cm).

Sur la tranche inférieure de l’écran, on retrouve cinq boutons physiques placés sur la droite : un pour l’alimentation, les autres pour la navigation. S’ils répondent bien et sont facilement accessibles, on regrette qu’ils ne soient pas indiqués par une petite icone. Dans un premier temps, l’utilisateur passera son temps à faire glisser son doigt sous l’affichage pour les chercher.

Dans l’ensemble, nous avons un écran qui dispose d’un design qui n’est pas inoubliable, mais qui a le mérite d’aller droit au but. Xiaomi n’a pris aucun risque et nous livre un produit passe partout, qui siéra aussi bien à une configuration gamer qu’à un poste de travail. Dernier point, signalons son poids de 6,5 kilos (pied compris), ce qui en fera l’ami de ceux qui transportent souvent leur moniteur pour des LAN.

Un travail maîtrisé, mais qui manque un peu de finition, en somme.

Un calibrage exemplaire

Avec son Mi 2k Gaming Monitor, Xiaomi propose une dalle IPS LCD plate et matte de 27 pouces dotée d’une définition de 2 560 x 1440 pixels, ce qui devient le minimum aujourd’hui en termes de jeu vidéo. Cet écran est aussi doté d’un taux de rafraîchissement de 165 Hz, ce qui signifie que (si votre machine en est capable), il peut afficher 165 images par seconde. Xiaomi promet aussi un temps de réponse de 1 ms ainsi qu’un contraste de 1000 :1. Dernier point, le moniteur adopte un format 16 :9. Sur le papier, nous avons donc un écran idéal pour jouer, aussi bien à des titres solos que compétitifs. Ne reste maintenant qu’à déterminer si Xiaomi offre une image de qualité sur son produit.

Nous avons évidemment analysé la dalle à l’aide de notre sonde et le constat se montre très positif. Comme c’est le cas sur un moniteur gaming, le produit dispose de plusieurs profils de couleurs calibrés selon les besoins, nous allons le voir un peu plus bas. Dans tous les cas, le contraste mesuré par nos soins dépasse celui promis par Xiaomi, puisqu’il atteint 1200 : 1. Un bon résultat pour une dalle LCD. Si nous n’avons évidemment pas la qualité d’image d’une dalle OLED, les noirs sont relativement profonds et les blancs éclatants. Idéal pour les jeux sombres comme les titres misant sur l’infiltration ou sur l’ambiance.

La température des couleurs est aussi maîtrisée sur tous les modes avec un score parfait de 6500K. Cela signifie que sur un affichage blanc, l’écran ne tire ni vers le bleu, ni vers le rouge. En ce qui concerne les couleurs en elles-mêmes, chaque mode affiche un Delta E moyen inférieur à 3, cela veut dire que les couleurs affichées à l’écran sont extrêmement fidèles à celles d’origine. Certains modes s’autorisent à exagérer des tons. Par exemple, le mode Jeu rend les bleus, les verts et les jaunes très légèrement fluos afin d’accentuer l’image. Le mode Cinéma accentue lui les rouges, mais dans l’ensemble, les couleurs restent proches des modèles d’origine. Le mode sRGB est celui qui respecte le plus l’affichage avec un Delta E moyen à 1,5. C’est celui-ci qu’il faudra choisir pour traiter des photos. En définitive, tous les profils sont bien calibrés, même si on aurait parfois aimé une différence un peu plus marquée entre eux. Il n’est par exemple pas aberrant d’accentuer exagérément les couleurs en mode jeu ou de baisser la température en mode cinéma.

Enfin, évoquons tout de même la luminosité, seul écueil de cet écran. Dans tous les cas, nous arrivons à un pic de 315 cd/m² (avec HDR activé), ce qui n’est pas énorme. Etant donné que l’écran est destiné à être utilisé à l’intérieur, ce n’est pas dramatique non plus. Cependant, la lisibilité se fera désirer par grand soleil si la dalle est placée bien en face d’une fenêtre. Bref, une dalle qui techniquement n’est pas incroyable, mais que Xiaomi a su parfaitement calibrer, ce qui apporte un résultat réellement plaisant pour tous les usages.

Une partie logicielle qui va à l’essentiel

A l’image de son design, la partie logicielle du Mi 2k Gaming Monitor va à l’essentiel. A l’aide des boutons situés sous l’écran, il est possible de modifier les paramètres à travers un menu très simple. On pourrait reprocher son aspect gris un peu triste, mais on peut facilement passer au-dessus grâce à sa clarté.

Ce menu permet d’interagir simplement avec l’écran pour régler divers aspects comme la luminosité, le contraste, l’adaptive Sync (pour éviter les déchirures de l’image en jeu) ou encore le HDR. Bref, nous sommes dans du grand classique et il n’y a pas grand-chose de particulier à noter.

Nous l’avons dit, Xiaomi a fait le choix de plusieurs boutons (cinq au total) pour naviguer dans les menus. Cela signifie qu’il est parfois pénible d’aller d’un menu à l’autre, puisque l’utilisateur doit jongler entre plusieurs touches. Sur ce point, un bouton circulaire aurait été plus pratique, mais on y s’y fait. On regrette également l’absence de « tableau de bord » comme c’est le cas parfois chez la concurrence. Ainsi, il est impossible de savoir en un coup d’œil quel est le taux de rafraîchissement actuel ou encore si le HDR est activé ou non. Dommage. Seul le mode d’image choisi est affiché.

On apprécie qu’un bouton permette de passer à la volée d’un mode d’image à une autre. Pratique quand on lance un jeu après avoir traité des photos, puisqu’on n’a pas besoin d’enchaîner des manipulations fastidieuses.

Bref, une partie logicielle qui ne fait encore une fois pas d’étincelles, mais qui va droit au but. Si elle aurait mérité d’être plus complète sur certains points, elle fait largement l’affaire dans un usage quotidien.

Un écran aussi bien pour jouer que travailler

Nous avons vu que le calibrage d’écran était idéal pour tous les usages. Le Mi 2k Gaming Monitor mise énormément sur sa polyvalence, Xiaomi tentant d’apporter une expérience complète à un prix abordable. Pour le travail, tout d’abord, son mode sRGB est parfait pour de la bureautique au quotidien ou de la retouche photo. Son ratio 16 :9 poussera certain à l’utiliser en guise de second écran. La possibilité de le placer de manière verticale joue en sa faveur de ce côté-là.

Pour le jeu, le 2k Gaming Moniteur représente le compromis idéal pour ceux qui ne veulent pas casser leur tirelire. Sa définition en 1440p couplée à un taux de rafraîchissement de 165 Hz (avec Adaptative Sync) est aujourd’hui un minimum et satisfera ceux qui cherchent une expérience plaisante sur les jeux solos. Les adeptes qui aiment s’amuser en dilettante sur des jeux compétitifs comme LoL ou Counter Strike pourront aussi y trouver leur compte. Le temps de réponse est acceptable (à plus de 4 ms) et le taux de rafraîchissement apporte un réel confort en jeu. En revanche, ce sera un peu juste pour entrer dans la scène eSport. Enfin, notons un bon angle de vision, mesuré à 170 degrés.

Cependant, il faudra faire des concessions avec le Mi 2k Gaming monitor. Pas de dalle incurvée ici (toujours appréciable sur des FPS ou même pour le travail), Xiaomi ayant fait le choix d’un format ultra classique. La définition de la dalle, en 2K, ne permet pas non plus de profiter des consoles de nouvelle génération, c’est-à-dire la PS5 et la Xbox Series X. S’il est bien possible de les brancher, il faudra se contenter du 1080p

Bref, un écran qui, encore une fois, va à l’essentiel sans forcément en faire plus. A ce tarif, c’est déjà pas mal, surtout que son calibrage est de qualité et son design très pratique.