Une pétition demande que Jeff Bezos ne retourne pas sur Terre après son voyage dans l’espace

Et si Jeff Bezos ne revenait jamais sur la Terre après son voyage dans l'espace ? C'est précisément ce qu'espère cette pétition, postée sur le site change.org, sobrement intitulée “Pétition pour empêcher Jeff Bezos de revenir sur Terre”. Sur les 15 000 signatures demandées, plus de 12 000 ont déjà été obtenues.

“Jeff Bezos est en fait Lex Luthor, déguisé en prétendu propriétaire d'un magasin de vente en ligne très prospère. Cependant, il est en fait un seigneur maléfique déterminé à dominer le monde. Nous le savons depuis des années. Jeff a travaillé avec les Epstein et les Templiers, ainsi qu'avec les francs-maçons pour prendre le contrôle du monde entier. Il est aussi de mèche avec les négationnistes de la Terre plate ; c'est la seule façon pour eux de lui permettre de quitter l'atmosphère. Pendant ce temps, notre gouvernement se tient à l'écart et laisse faire.”

Vous n'avez compris ? Pas de panique, ce n'est probablement pas le but. Certains avanceront néanmoins que c'est la justification parfaite à une pétition qui ne demande pas moins que l'exclusion pure et simple de Jeff Bezos de la surface de la Terre. Le milliardaire fait en effet partie des 4 personnes qui participeront au premier voyage touristique dans l'espace, qui aura lieu le 20 juillet prochain. Une belle occasion pour tous ses détracteurs de s'opposer à son retour. Aucune méthode n'est néanmoins proposée dans la pétition.

12 000 personnes veulent que Jeff Bezos reste dans l'espace

Que ce soit à cause de sa fortune monstrueuse ou des pratiques pour le moins discutables qu'il met en place chez Amazon, l'homme d'affaires n'est pas réellement la personnalité la plus populaire de la planète. Toutefois, ce n'est aucun de ces arguments qui est avancé par Jose Ortiz, l'auteur de la pétition. Au contraire, il affirme que “c'est peut-être notre dernière chance avant qu'ils n'activent les puces 5G et ne procèdent à une prise de contrôle massive”. Si l'on ne peut pas écarter la probabilité qu'il s'agisse d'une déclaration au premier degré, on peut décemment penser qu'il s'agit d'une plaisanterie.

“Signez la pétition. Partagez-la avec vos amis et votre famille. Le sort de l'humanité est entre vos mains”, se termine gravement le texte de présentation. Une plaidoirie qui a tout de même su convaincre plus de 12 000 personnes à l'heure où sont écrites ces lignes. La pétition en demande 15 000, objectif qui devrait vraisemblablement être atteint avant le décollage de la navette Blue Origin. De là à dire que les autorités se résigneront à entendre les cris de la foule, il un y a grand pas que nous ne nous risquerons pas à faire.

Source : change.org