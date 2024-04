La Switch 2 va gommer un gros problème du dock, Google veut faire payer la recherche, c’est le récap

Nintendo va gommer un gros problème du dock sur la Switch 2, Google pourrait faire payer certaines recherches, Android 15 va améliorer les fonctionnalités de l'Espace privé, c'est le récap des actualités du jeudi 4 avril 2024.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 4 avril 2024 ? Nous avons évoqué en fin d'après-midi ces images de plusieurs mockup d'iPhone 16 partagées sur X par un leaker. L'occasion pour nous de constater les différences de design entre les modèles de la gamme, et de repérer les modifications apportées par la marque à la pomme. Ainsi, on constate par exemple la présence d'une nouveau bouton Capture, mais aussi du fameux bouton Action, sur tous les appareils de cette génération.

Dans un toute autre genre, nous avons abordé dans nos colonnes cette nouvelle arnaque à la carte de transport qui circule actuellement sur Facebook. Pour faire résumer, de faux comptes promettent aux utilisateurs de remporter une carte de transport gratuite pour 6 mois. En vérité, il s'agit juste d'une vaste supercherie pour obtenir vos données personnelles et bancaires. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations qu'il fallait retenir impérativement dans l'actualité de ce jeudi 4 avril 2024.

Google envisage de facturer certaines recherches

Face à la menace que représentent les chatbots comme ChatGPT contre ses revenus publicitaires, Google envisagerait de faire payer les recherches boostées par l'IA. C'est la première fois qu'il faudrait payer pour profiter de l'amélioration d'un produit Google gratuit à la base. La recherche normale ne deviendrait pas payante heureusement.

Pour en savoir plus : Google pourrait faire payer pour effectuer un certain type de recherche

Android 15 va améliorer l'efficacité de l'Espace privé

Avec Android 15, Google compte améliorer l'efficacité de l'Espace privé. Ainsi, il permettra par exemple de restreindre ou d'autoriser les notifications du profil privé sur l'écran de verrouillage. Les utilisateurs pourront également installer rapidement des applis dans l'espace privé à partir de l'écran d'accueil.

Pour en savoir plus : Android 15 – l’Espace privé s’enrichit pour mieux masquer vos applications et notifications

Nintendo va gommer un gros problème du dock avec la Switch 2

C'est un fait, le dock de la Nintendo Switch est loin d'être un summum de praticité, la faute notamment à la disposition du hub sur lequel on retrouve les différents ports. Placé sur le côté, il impose de devoir mettre le dock dans un sens uniquement, ce qui peut poser problème selon les configurations des utilisateurs. Or, Nintendo va changer cela comme en témoigne un récent brevet.

Pour en savoir plus : Switch 2 – Nintendo aurait trouvé le moyen de résoudre le plus gros problème du dock