Facebook : attention à cette arnaque à la carte de transport, elle veut vider votre compte en banque

Une nouvelle arnaque circule sur Facebook. Elle propose de gagner une carte de transports gratuite pour 6 mois, mais c'est une ruse pour vous faire entrer vos données personnelles et bancaires afin de les dérober.

Les réseaux sociaux sont malheureusement un excellent moyen de diffuser une escroquerie à grande échelle. Sur Facebook, il n'est pas rare de croiser des pages vous promettant monts et merveilles, à condition de fournir vos données personnelles et bancaires. Ces dernières se retrouveront vite dans la poche des arnaqueurs qui se feront une joie de dépenser votre argent. En ligne depuis le 1er avril, la page intitulée Carte des transports publics à Reims en fait partie.

Comme on peut le voir sur la capture d'écran servant d'illustration à cet article, sa seule publication vous propose d'obtenir “une carte Grand R pour voyager gratuitement pendant six mois” sous prétexte que “GRAND REIMS mobilites (sic) lance une campagne pour soutenir le public suite à l'augmentation des tarifs“. Bien sûr, “c'est aujourd'hui le dernier jour pour faire une demande” et pour cela, il faut cliquer sur un lien raccourci. Vous l'avez deviné, c'est une tentative de vol de données, et les indices sont nombreux.

Non, vous ne pouvez pas gagner une carte de transports gratuite sur Facebook, c'est une arnaque

D'abord, la carte grand R qui sert d'illustration est aux couleurs de Citura, la compagnie de transports de la ville de Reims. Sauf que le 1er janvier 2024, elle a été rebaptisée Grand Reims Mobilités. Ensuite, l'augmentation du prix des tickets de transports mentionnée a bien eu lieu… en août 2023. Un peu tard pour proposer un geste. Un peu tard aussi pour poster une telle campagne : la publication est datée du 2 avril à 21h33, sans compté qu'elle n'a pas été partagée par la page officielle de la compagnie.

En utilisant un service dédié, on remarque que le lien raccourci cache étonnement celui de la page Wikipédia du tram rémois (légitime celle-ci). Mais cliquer dessus fait atterrir sur un formulaire à remplir. Après avoir entré vos nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et mail, les escrocs vous demandent vos coordonnées bancaires. Malheureusement, quelques commentaires sous la publication montrent que des personnes se sont sûrement déjà fait avoir.

N'hésitez pas à partager l'information autour de vous, d'autant qu'il est très simple de reproduire l'arnaque en changeant la ville. Au moment de publier cet article, la page est toujours en ligne. L'an dernier, la SNCF avait eu du mal à se débarrasser d'une fausse campagne promettant un an de voyages gratuits.

Source : France 3