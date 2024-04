Google pourrait faire payer pour effectuer un certain type de recherche

Devant la menace que représente l'intelligence artificielle pour les revenus publicitaires issus de la recherche sur le Web, Google envisagerait de faire payer cette dernière en partie.



Il est très probable que vous utilisiez un ou plusieurs services proposés par Google. Entre Gmail, la suite bureautique comprenant Docs, Sheets et Slides, le stockage dans le cloud Google Drive, le service de navigation Maps ou encore l'Agenda, il faut dire que l'entreprise propose à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin. Et n'oublions pas son moteur de recherche qui occupe presque 92 % des parts de marché du secteur dans le monde. Il y a un point commun qui relie l'ensemble, à savoir que leur utilisation est gratuite.

La majeure partie de la rémunération de Google vient de la publicité. Mais depuis bientôt un an et demi, un concurrent lui fait indirectement de l'ombre : ChatGPT. Le chatbot IA empiète en effet sur les plates-bandes du géant américain sur la partie recherche Internet. Dans la mesure où il est capable de fournir des réponses détaillées à toutes sortes de questions, les gens ont de moins en moins besoin de passer par Google, qui ne fait au fond qu'afficher une liste de liens sur lesquels il faut ensuite cliquer. La firme de Moutain View aurait une solution, et elle ne va pas plaire à tout le monde.

Google pense à faire payer pour certains types de recherche sur son moteur

Google n'a pas raté le train de l'intelligence artificielle. Elle a développé son propre chatbot, Bard, qui depuis a pris le nom de Gemini, l'IA développée par la société. Elle l'a intégrée par exemple à Gmail ou Docs en demandant aux utilisateurs intéressés de payer pour y accéder. En faire de même sur le moteur de recherche est logique, et Google le teste déjà, mais ça revient en quelque sorte à se tirer une balle dans le pied. L'IA sert ici à résumer les résultats de recherche, ce qui là aussi n'incite pas à cliquer sur les liens affichés.

Lire aussi – Google : voici pourquoi les résultats de recherche sont de moins en moins bons

C'est pourquoi, selon les informations du Financial Times, Google envisage de faire payer pour effectuer des recherches boostées à l'IA. C'est la première fois qu'il faudrait payer pour profiter de l'amélioration d'un produit Google gratuit à la base. La recherche normale ne deviendrait pas payante heureusement. Si la décision est actée, elle signerait un changement majeur dans le modèle économique de la firme, et on peut imaginer qu'elle serait appliquée sur plusieurs de ses services à terme. D'après des sources proches du dossier, la fonctionnalité dont il est question est prête à être lancée, mais Google hésite à le faire. Interrogée, l'entreprise indique qu'elle “n'a rien à annoncer pour le moment“.