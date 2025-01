La sortie de la Switch 2 approche à grands pas, GTA 6 promet d’être sublime, c’est le récap’ de la semaine

Une source fiable révèle que la Nintendo Switch 2 sortira en mars, une nouvelle version du trailer de GTA 6 affiche des détails graphiques impressionnants, Apple dresse la liste des appareils compatibles avec iOS 19, c’est le récap’ de la semaine.

Soyez les bienvenus dans le premier récap’ de la semaine de 2025 ! Cette semaine, on fait le point sur les iPhone compatibles avec iOS 19, on vous explique pourquoi et comment les virements bancaires s’apprêtent à changer et on lève le voile sur la date de sortie exacte de la Nintendo Switch 2. Alors qu’une nouvelle version du trailer de GTA 6 promet un jeu encore plus beau qu’imaginé, le site de Poco ferme définitivement ses portes.

iOS 19 : votre iPhone sera-t-il compatible avec la mise à jour ?

Alors que les utilisateurs d’iPhone ne profitent d’iOS 18 que depuis quelques mois, la prochaine version du système d’exploitation d’Apple est déjà prévue pour le mois de juin 2025. iOS 19 n’apportera pas de changement majeur à votre appareil, mais règlera certains problèmes de qualité et contiendra son lot de nouvelles fonctions Apple Intelligence. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir la liste des iPhone compatibles.

Lire : Voici la liste des iPhone qui seront compatibles avec iOS 19

GTA 6 : des images sublimes dans une nouvelle version du trailer

Les fans rêvaient de découvrir un nouveau trailer de GTA 6, mais c’est finalement une nouvelle version du trailer initial qui a été partagée sur la plateforme chinoise BiliBili. Les images sont les mêmes que dans le premier trailer, toutefois la qualité de l’image est largement supérieure. Cette nouvelle version dévoile des détails graphiques sublimes et laisse penser que le jeu sera encore plus beau que prévu.

Lire : GTA 6 serait bien plus beau que prévu, un “nouveau” trailer le prouve

À quoi ressembleront bientôt nos virements bancaires ?

Notre façon d’appréhender les virements bancaires est sur le point de changer en 2025 ! En effet, les établissements bancaires ne pourront désormais plus facturer les virements bancaires instantanés, puisque l’Union Européenne a opté pour leur gratuité totale. Les banques auront jusqu’au 9 octobre 2025 pour préparer ce changement et permettre à leurs clients d’émettre des virements instantanés.

Lire : Les virements bancaires changent en 2025, voici ce qu’il faut retenir

Une fuite lève le voile sur la date de sortie de la Switch 2

Alors que certaines rumeurs annonçaient une sortie pour janvier 2025, un média italien a révélé connaître la date exacte de lancement de la Nintendo Switch 2. UAGNA cite une « source très fiable » et révèle que la sortie de la console génération est prévue pour le 28 mars 2025. Les accessoires de la console seront mis en vente à la même date. Côté jeux, on peut s’attendre au lancement de Légendes Pokemon Z-A et de Mario Kart 9.

Lire : La date de sortie exacte de la Nintendo Switch 2 a fuité

Le site de Poco ferme ses portes mais vous pouvez encore trouver les smartphones de la marque

Lancé en 2018, la marque Poco n’a désormais plus de site Internet. En effet, le site n’est plus en ligne et il s’agit d’une fermeture définitive. Cela étant dit, il est toujours possible d’acheter l’un des smartphones de la marque chinoise. Les appareils seront disponibles sur le site de Xiaomi mi.com et la gestion des garanties est désormais assurée par Xiaomi.

Lire : Le site de Poco a disparu et c’est définitif, voici où trouver les smartphones de la marque désormais