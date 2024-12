Free déploie une nouvelle mise à jour, la R5 électrique ne récolte que 4 étoiles au crash test Euro NCAP

L’ensemble de la gamme Freebox profite d’une nouvelle mise à jour système, la R5 e-Tech obtient la note de 4 étoiles seulement lors des crash tests d'Euro NCAP, Google rénove son application Messages, c’est le récap’ de la semaine.

Pendant que Google met à jour son application Messages et que Free améliore sa gamme Freebox, une fuite révèle que Rockstar pourrait utiliser la génération procédurale sur GTA 6. Wario64 dévoile des images volées de la Switch 2 et les experts d'Euro NCAP donnent une note de 4 étoiles sur 5 à la R5 e-Tech.

GTA 6 : une nouvelle rumeur laisse penser que l’éditeur pourrait opter pour la génération procédurale

Une nouvelle rumeur concernant le tant attendu GTA 6 est apparue sur un profil LinkedIn cette semaine. La publication révèle que « la génération procédurale pour les objets et les environnements de jeu » pourrait faire partie des technologies développées pour le moteur RAGE du jeu, mais aussi que le ray tracing et l'illumination globale par ray tracing seront au rendez-vous. Rockstar Games n’a pas encore pris la parole face à ces rumeurs.

Découvrez les futures protections d’écran de la Switch 2

Alors que la Switch 2 devrait être présentée au plus tard le 31 mars 2025, de nouveaux clichés apparaissent sur Reddit. En effet, le célèbre Wario64 a publié des images volées de la protection d’écran de la future console. À en croire les photos, on peut imaginer des dimensions plus importantes que la Switch originale. Wario64 dévoile également une housse de protection de 15 cm de largeur, pour 29,5 cm de longueur et 5 cm d'épaisseur.

Google Messages : la barre de texte fait peau neuve

Google modernise son application Messages dans sa dernière mise à jour. Lorsque vous ouvrez désormais l’application, vous constaterez qu’un symbole « + » a fait son apparition pour vous permettre d'insérer un fichier. De nouveaux raccourcis vous permettent également d’accéder rapidement aux enregistrements des messages audio et aux émojis. Une refonte bienvenue mais qui nécessitera un petit temps d’adaptation pour les utilisateurs.

R5 e-Tech : les résultats des crash-tests ne sont pas aussi bons que prévu

Les experts d'Euro NCAP ont scrupuleusement analysé la R5 e-Tech et malheureusement la nouvelle citadine électrique de Renault n’a reçu que 4 étoiles lors des crashs tests. La voiture enregistre une note de 80% seulement sur la protection des adultes, et le score pour la protection des enfants est identique. Il semblerait également que la protection au niveau du thorax soit moyenne en cas de collision. Rendez-vous dans notre actu dédiée pour découvrir les autres scores de la R5 e-Tech.

Free : les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra profitent d’une nouvelle mise à jour système

Free déploie une nouvelle mise à jour système qui améliore considérablement la performance et la stabilité des connexions Wi-Fi de l’ensemble de sa gamme Freebox. En effet, grâce à cette version 4.8.17, les modèles Révolution, Pop, Delta et Ultra profitent d’une stabilité améliorée des configurations multi-répéteurs en connexion Ethernet. Pour installer la mise à jour, il vous suffit de redémarrer le Freebox Server. Pour mettre à jour vos répéteurs Wi-Fi, il vous faudra les débrancher et les rebrancher après avoir mis à jour le serveur.

Nos tests de la semaine

Roborock Qrevo Curv : un allier précieux pour vous simplifier la vie

Si vous êtes à la recherche d’un robot-aspirateur qui combine une excellente autonomie, une station au joli design, et une aspiration puissante, le Roborock Qrevo Curv pourrait retenir votre attention, à condition d’avoir le budget. La station est particulièrement complète et efficace et on apprécie le silence de fonctionnement et les multiples fonctionnalités de ce nouvel appareil Roborock. Petits bémols toutefois, la charge est un peu lente et on aurait apprécié que le Qrevo Curv soit livré avec un bac à détergent.

Xiaomi OpenWear Stereo : un excellent rapport qualité/prix

Ces écouteurs pourraient frustrer certains mélomanes mais aussi conquérir le cœur de nombreux utilisateurs. En effet, l’autonomie en audio standard est élevée, la puissance du son est suffisamment forte pour une écoute en ville, la charge est plutôt rapide et le prix est particulièrement raisonnable. Lors de notre test, nous avons été agréablement surpris par le bon maintien à l’oreille même au cours d’activités sportives. On aurait apprécié un égaliseur complet et des profils par type de musique.

Oppo Reno12 FS 5G : joli look, bonne autonomie mais puissance médiocre

Le Reno12 FS 5G ne pourra pas satisfaire tout le monde. En effet, si vos priorités se portent sur la mémoire vive, l’espace de stockage ou encore l’autonomie, le téléphone d’Oppo peut vous séduire. Mai si vous avez besoin de puissance et de qualité photo, vous risquez d’être déçu. Cela étant dit, nous avons apprécié les fonctions AI dignes d’un téléphone premium et la qualité des selfies. Attention, la technologie BeaconLink est difficilement exploitable.

