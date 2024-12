La date de sortie exacte de la Nintendo Switch 2 a fuité

Annonce en janvier, sortie en mars ? Tout indique que les choses vont bientôt s'accélérer autour de la Nintendo Switch 2.

Les rumeurs autour de la Nintendo Switch 2 s'intensifient. Après plusieurs rapports indiquant que l'éditeur et constructeur japonais allait présenter officiellement sa nouvelle console au mois de janvier 2025, le média italien UAGNA prétend que la Switch 2 sera commercialisée à partir du 28 mars 2024.

La publication transalpine cite une “source très fiable”, qui lui fait savoir que les distributeurs vont mettre en vente divers accessoires pour la Switch 2 à cette date, ce qui semble confirmer une sortie de la console de nouvelle génération pour le 28 mars 2024. Ces accessoires sont aussi bien fabriqués par Nintendo que par des marques tierces, apprend-on. Des volants JoyCon sont notamment attendus.

Metroid et Pokémon au rendez-vous ?

La date du 28 mars 2025 est tout à fait plausible. Nintendo avait évoqué il y a quelque temps un lancement de la Switch 2 avant la fin de son année fiscale en cours, qui s'achève le 31 mars 2025. L'entreprise avait laissé planer le doute : on ne savait pas vraiment si elle parlait de la simple annonce de la console, ou de sa disponibilité. Pour rappel, la première Switch avait été sortie le 3 mars 2017. Un peu plus de huit ans plus tard, elle devrait donc trouver son successeur.

La Switch 2 sera rétrocompatible avec les jeux de la Switch actuelle. Des patchs next gen vont être proposés pour certains titres afin de tirer profit des performances plus élevées du nouveau matériel. Zelda Breath of the Wild devrait en profiter, tout comme deux jeux multis importants. On peut espérer des graphismes plus poussés ainsi qu'une amélioration du framerate.

Pour les nouveaux jeux qui vont accompagner la sortie de la Switch 2, les informations sont plus partielles. Il est probable que Metroid Prime 4: Beyond soit l'un des titres phares du lancement de la console. Annoncé pour 2025, Légendes Pokémon : Z-A pourrait aussi faire partie du line-up de sortie. Un Mario Kart 9 semblerait logique, mais nous n'en avons jusqu'ici pas beaucoup entendu parler. Nous en saurons plus dans quelques jours, peut-être lors du CES de Las Vegas.

