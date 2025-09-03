La série Marvel Zombies transforme vos héros préférés en morts-vivants, découvrez sa date de sortie en vidéo

Disney+ dévoile quand la série d'animation Marvel Zombies arrivera sur la plateforme. Elle est un spin-off d'un épisode de What If …? diffusé en 2021. Voici sa bande-annonce et sa date de sortie.

L'univers Marvel est infini. Déjà qu'il a introduit depuis longtemps la notion de dimensions parallèles, il joue aussi avec les réalités alternatives. Et si Thor n'avait pas eu de frères ? Ou si Ultron avait gagné contre les Avengers ? Si T’Challa n'était pas devenu Black Panther, mais Star-Lord ? Ces situations vous disent peut-être quelque chose. C'est normal : ce sont des épisodes de la série What If…? (Et si…?) qui explore justement ces possibilités.

Lors de la première saison diffusée sur Disney+ en 2021, l'épisode Et si… des zombies envahissaient la Terre ? marque les esprits en tuant bon nombre de héros avant de les faire revenir sous forme de morts-vivants hostiles. Réjouissez-vous : nous allons enfin voir ce qu'il s'est passé ensuite puisque Disney+ annonce l'arrivée d'un spin-off appelé Marvel Zombies, qui est aussi une série de comics. Une vidéo permet d'en savoir plus.

Marvel Zombies débarque sur Disney+ à cette date, âmes sensibles s'abstenir

La bande-annonce commence comme un film de zombie tout ce qu'il y a de plus banal : la silhouette d'un mort-vivant titubant dans une forêt en grognant. Il s'écroule après avoir reçu une flèche dans la tête. Mais dès le plan suivant, on comprend que ce n'est pas une adaptation de 28 ans plus tard : les super-héros Marvel aussi sont devenus des zombies. Plus précisément une bonne partie des Avengers, dont Captain America.

Les vilains ne sont pas en reste puisque l'on peut apercevoir un Thanos putréfié équipé d'au moins 4 Pierres d'infinité, rien que ça. Pour lutter, les humains devront compter sur l'aide des justiciers ayant échappé à la transformation. On en voit quelques-uns dans la vidéo ci-dessous, à savoir Doctor Strange (ou plutôt sa tête), Black Panther, Spider-Man, Blade ou encore Red Guardian.

La série sera violente et sanglante, en atteste les multiples corps explosés ou découpés en morceaux que nos héros laissent sur dans leur sillage, quand ils ne sont pas eux-même les victimes. Marvel Zombies sera diffusée le 24 septembre 2025 sur Disney+.