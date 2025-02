La série Harry Potter sur HBO tient peut-être son futur Dumbledore, devinerez-vous qui c’est ?

La série Harry Potter de HBO commence à révéler son casting. Un acteur de renom serait en négociations avancées pour incarner Albus Dumbledore. Une première annonce majeure pour cette adaptation tant attendue.

La série Harry Potter, annoncée par Warner Bros. Discovery, marquera la première adaptation télévisée de la célèbre saga de J.K. Rowling. Prévue pour une diffusion sur la plateforme Max, elle devrait s’étendre sur plusieurs saisons, chacune couvrant un tome des livres. Le tournage se déroulera aux studios Warner Bros. de Leavesden, là où les films avaient été réalisés. Attendue entre 2026 et 2027, cette série suscite déjà de nombreuses rumeurs autour de son casting.

Selon des informations rapportées par Deadline, John Lithgow, acteur américain multi-récompensé, serait en négociations finales pour interpréter le célèbre directeur de Poudlard, Albus Dumbledore. HBO n’a pas confirmé l’information, mais cette annonce marque l’une des premières avancées majeures dans la composition du casting. Ce dernier, connu pour avoir joué Winston Churchill dans The Crown, a prouvé son talent dans des rôles de personnages britanniques emblématiques.

Si John Lithgow décroche le rôle, il succédera à Richard Harris, Michael Gambon et Jude Law, qui ont chacun marqué le personnage dans les films et les préquelles (Les Animaux Fantastiques). Bien qu'il soit américain, son interprétation saluée de Winston Churchill dans The Crown et son récent rôle de Roald Dahl sur scène à Londres démontrent sa capacité à incarner des figures britanniques avec authenticité. Cette potentielle nomination ouvre aussi la voie à un casting diversifié, alors que des rumeurs circulent sur Cillian Murphy en Voldemort et Paapa Essiedu pour jouer Severus Rogue.

Cette annonce s’inscrit dans une stratégie plus large de HBO, qui ambitionne de faire de cette série Harry Potter l’un de ses projets phares, à l’image de House of the Dragon ou The Last of Us. Chaque saison devrait adapter fidèlement l’un des sept livres pour offrir une plongée plus approfondie dans l’univers de Poudlard. Avec un budget colossal et le tournage prévu aux studios historiques de la saga, la société mise sur une série qui pourrait séduire à la fois les fans de la première heure et une nouvelle génération de spectateurs. Si John Lithgow est confirmé en Dumbledore, ce sera la première pierre d’un casting que les fans attendent avec impatience.