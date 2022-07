La RTX 4090 serait 82% plus puissante que la RTX 3090, un véritable monstre

La RTX 4090 continue de teaser des performances comme on n’en a jamais vu. Selon un benchmark partagé par le leaker kopite7kimi, le prochain flagship de Nvidia sera 82 % plus rapide que la RTX 3090. Par rapport à la RTX 3090 Ti, plus rapide, les joueurs auront droit à un bond de 66 %, soit plus que ce qui avait déjà été annoncé par les fuites.



Certains viennent à peine de se procurer une RTX 3000 que d’autres attendent déjà avec impatience la RTX 4090. Difficile de leur en vouloir : l’une après l’autre, les fuites concernant la carte graphique la décrivent comme un véritable monstre de puissance. En outre, c’est toute la gamme qui devrait ouvrir un nouveau monde de performances aux joueurs, comme l’a montré la récente fuite des fréquences d’horloge de chaque modèle.

Par ailleurs, c’est de nouveau au leaker kopite7kimi que l’on doit une nouvelle information qui donne l’eau à la bouche. Et pas des moindres : un premier benchmark, le Saint-Graal de tous ceux qui souhaitent comparer les différents modèles. Celui-ci ne devrait pas vous décevoir, puisque le leaker annonce que la RTX 4090 a obtenu 19 000 points dans 3DMark Time Spy Extreme.

Sur le même sujet : Voici la NVIDIA GeForce RTX 4090 Ti et elle est monstrueuse

La RTX 4090 va battre tous les records de puissance, et de loin

Si ce score ne vous dit rien, prenons le temps de le remettre en perspective. Si on le compare par exemple à celui de la RTX 3090, la RTX 4090 se révèle ainsi 82 % plus puissante. Il s’agit d’un bond gigantesque en performance, même pour un saut de génération. Même résultat du côté de la RTX 3090 Ti, la carte graphique la plus rapide à l’heure actuelle. La RTX 3090 l’explose avec un score 66 % supérieur, soit plus que ce qui avait déjà été annoncé par de précédentes fuites.

Ceci étant dit, il est également important de prendre du recul. En effet, il ne s’agit que d’un benchmark parmi tant d’autres, les résultats pouvant varier entre chaque. De plus, kopite7kimi ne précise pas dans quelques conditions la carte graphique a été testé, il se pourrait donc que le score baisse si, par exemple, le ray tracing est activé. Une chose est sûre, la réponse définitive arrivera d’ici la fin de l’année, lors de la sortie de RTX 4090.