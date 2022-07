Nvidia : une RTX 4000 Titan surpuissante en préparation ?

D'après le leaker réputé Kopite7kimi, Nvidia plancherai actuellement sur une nouvelle RTX 4000 Titan absolument surpuissante. Ce GPU, répondant au nom de code AD102-450-A1, nécessiterait une alimentation système de 800 W.

Depuis quelques mois déjà, nous connaissons les noms de code des futurs GPU sous architecture Lovelace de Nvidia. De quoi faciliter le repérage d'éventuels nouveaux modèles à venir dans la gamme RTX 4000 du constructeur.

Et justement, le leaker Kopite7kimi, réputé pour ses révélations sur les produits de l'équipe verte, assure qu'un “monstre” de puissance est en préparation. Selon lui, il s'agirait d'une nouvelle carte graphique Titan de Nvidia. Ce GPU, qui répond au nom de code AD102-450-A1 afficherait une consommation électrique record de 800 W.

Actuellement, il y a trois cartes graphiques AD102 Lovelace attendues, à savoir la RTX 4080 Ti, la RTX 4090 et la RTX 4090 Ti. Leurs noms spécifiques sont déjà connus : AD102-225-A1, AD102-300-A1 et AD102-400-A1. Il faut préciser que les récentes informations partagée par le leaker confirment ses précédentes publications.

Although I don't know your name, I know you there, beast.

AD102-450-A1 — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 22, 2022

Une RTX Titan surpuissante en préparation

En juin 2022, l'insider avait partagé les différentes noms de code des prochains GPU Nvidia, dévoilant également au passage leur consommation électrique respective. Figurait notamment dans sa liste un GPU AD102 affichant une impressionnante consommation de 800 W. En comparaison, la RTX 3090 Ti requiert au maximum 500 W. Quoi qu'il en soit et avec une telle puissance, cette potentielle carte Nvidia Titan Lovelace pourrait franchir la barre des 3000 mHz et offrir des performances en 4K jamais atteintes jusqu'à présent.

Pour rappel, nous savons déjà que les RTX 4090, 4080 et 4070 seront des monstres de puissance. La RTX 4090 notamment devrait atteindre des fréquences de 2235 mHz en Base et 2520 mHz en Boost. Le GPU s'appuierait sur 24 Go de RAM GDDR6X et afficherait un TGP de 450 W. On parle ici d'une augmentation de la fréquence en Base de 60% par rapport à la RTX 3090.

Concernant la RTX 4080, elle s'appuierait sur 16 Go de mémoire GDDR6X avec un TDP de 420 W. Quant à la RTX 4070, elle pourrait être équipée de 10 Go de RAM GDDR6X et afficherait un TDP de 300 W. De ce que l'on sait, seul la RTX 4090 serait lancée en 2022. En effet, la sortie des autres GPU devraient attendre 2023, afin de laisser davantage de temps aux partenaires commerciaux de Nvidia pour écouler les stocks actuels de RTX 3000.