Intel Arc Alchemist : on connaît désormais les prix de toutes les cartes graphiques

Toute la gamme des Intel Arc Archemist ainsi que leurs prix respectifs ont fuité. On sait donc désormais que la carte la plus puissante fera face RTX 3060 Ti pour un prix compris en 300 et 400 dollars. Le modèle le plus entrée de gamme, quant à lui, sera commercialisé à moins de 100 dollars.

Voilà plusieurs mois maintenant qu'Intel fait monter le suspens autour de sa première gamme de cartes graphiques. Les Arc Alchemist ont fait l'objet de plusieurs fuites, de leur fiche technique à de premiers benchmarks, qui nous permettent déjà de positionner les GPU par rapport à la concurrence. On sait donc d'ores et déjà que les cartes graphiques ne visent pas à devenir les modèles les plus puissants du marché – ce qui devrait se ressentir sur leurs prix.

L'Arc 380, le premier modèle à être officiellement lancé sur le marché chinois, confirme d'ailleurs cette hypothèse, puisque ce dernier est vendu à seulement 150€. Aujourd'hui, grâce à un document interne que se sont procurés nos confrères de Wccftech, nous connaissons la totalité des prix pour la gamme des Arc Alchemist. Mieux encore, on sait exactement face à quel GPU de la concurrence chaque déclinaison se positionne.

L'Arc Alchemist la plus puissante coûtera maximum 399 dollars

Le flagship des Arc Alchemist se nommera donc l'A770. Cette carte graphique se trouvera en face de la RTX 3060 Ti chez Nvidia et de la Radeon 6650 XT chez AMD. De fait, elle se trouvera à peu près dans la même tranche de prix, puisque qu'Intel prévoit de la commercialisé aux alentours de 399 dollars. On retrouve d'ailleurs dans ce même segment intitulé “Performance+” l'A750, l'équivalent de la RTX 3060 qui devrait plutôt se rapprocher des 300 dollars.

L'A580, quant à elle, se trouve légèrement en dessous avec ses 8 Go de VRAM et sa puissance de 175W. Son prix ne semble pour l'heure pas encore déterminé puisqu'Intel la place dans un segment entre 200 et 299 dollars. Ensuite, on retrouve bel et l'A380 et 6 Go de VRAM en dessous des 150 dollars. Enfin, l'entrée de gamme, qui se compare à la GTX 1050 Ti, sera elle vendue à moins de 100 dollars.