La AMD Radeon RX 7600 voit déjà son prix chuter juste après son lancement

La carte graphique AMD Radeon RX 7600, récemment lancée, a reçu une étonnante baisse de prix significative un jour seulement après son arrivée sur le marché, suivant ainsi les traces de la RTX 4060 Ti de Nvidia.

Le revendeur espagnol CoolMod est le premier magasin européen à proposer la Radeon RX 7600 au prix réduit de 259,94 €, soit une réduction considérable de 40 € par rapport au prix de vente officiel de 299 €. Cela se traduit par une baisse de pas moins de 13 % du prix de cette carte graphique.

La carte ASRock RX 7600 Challenger OC est actuellement en vente chez CoolMod. En comparaison avec d'autres pays où la carte se vend aux alentours de 299 €, l'offre de réduction du revendeur espagnol a attiré l'attention des joueurs, puisqu’à ce tarif, la carte graphique commence vraiment à être très intéressante.

La RX 7600 profite déjà d’une réduction

Bien qu'il soit facile de considérer cette baisse de prix comme une erreur du détaillant, CoolMod est une société bien établie dans l'industrie, ce qui rend de telles erreurs peu probables à ce stade. De plus, comme nous avons dépassé la période de précommande, il devient presque sûr que cette réduction est intentionnelle et qu'il ne s'agit pas d'un incident isolé.

Avec un tarif aussi compétitif, qui la place sous la future RTX 4060 de Nvidia, AMD cherche clairement à séduire les clients potentiels les moins fortunés, qui n’ont pas pu se tourner vers les cartes graphiques haut de gamme que nous avions vues arriver ces derniers mois.

Pour les consommateurs qui attendent avec impatience la sortie de cartes graphiques performantes à des prix plus abordables, la baisse de tarif sur la RX 7600 est une très bonne nouvelle, et on s’attend à ce que cette baisse se généralise dans d’autres pays au cours des prochaines semaines. Il reste maintenant à voir quand nous aurons le droit à un tel tarif en France.

La RX 7600 a reçu des avis plutôt mitigés de certains testeurs en raison de son tarif légèrement trop élevé par rapport à ses performances, mais une telle réduction peut finalement en faire l’un des rapports qualité-prix les plus intéressants du marché.