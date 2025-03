La PS3 fête ses 19 ans… et Sony la met encore à jour avec ce nouveau patch

La PlayStation 3 souffle sa 19e bougie, mais Sony ne l’abandonne pas pour autant. Une nouvelle mise à jour 4.92 vient d’être déployée. Elle lui permet de toujours lire les derniers films en Blu-ray et améliore la stabilité du système. Si vous utilisez encore cette console, il est vivement recommandé de l’installer.

Alors que la PlayStation 3 a cessé d’être fabriquée en 2017, Sony continue tout de même à lui apporter des mises à jour ponctuelles. Cette console, qui a marqué une génération entière de joueurs, reste encore utilisée par certains fans. Si ces mises à niveau n’ajoutent plus de nouvelles fonctionnalités, elles restent essentielles pour certains usages.

Sony vient de déployer la mise à jour 4.92 pour la PS3. Comme les précédentes, celle-ci se concentre sur l’amélioration des performances et sur un point clé : le renouvellement de la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray. Sans cette dernière, la lecture des nouveaux films dans ce format pourrait être bloquée.

Sony continue de mettre à jour la PS3 plus de 19 ans après sa sortie

Cette mise à jour s’inscrit dans une habitude chez Sony : la clé de chiffrement AACS du lecteur Blu-ray expire régulièrement et doit être renouvelée. Contrairement aux PS4 et PS5, où ce processus se fait automatiquement, les utilisateurs de PS3 doivent installer chaque mise à jour système pour continuer à lire les Blu-ray récents. La version 4.92 garantit donc la compatibilité avec les derniers films sortis en disque physique.

Au-delà de cet aspect, Sony annonce simplement une amélioration des performances du système, sans plus de détails. Il s’agit donc d’une mise à jour corrective, qui assure la stabilité et la sécurité de la console. Même si la PS3 n’est plus supportée pour le PlayStation Network depuis plusieurs années, elle reste une plateforme populaire pour certains joueurs nostalgiques et pour ceux qui utilisent encore leur console comme lecteur multimédia.

Comment installer la mise à jour 4.92 ?

La mise à jour est disponible directement depuis la console via “Paramètres” > “Mise à jour système” > “Mise à jour via Internet“.

Si vous souhaitez l’installer manuellement depuis un PC, vous pouvez télécharger le fichier officiel dans la section “Update using a computer” du site de Sony dans le lien ci-dessous.