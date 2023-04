La production de l’iPhone 15 est un enfer, Google TV propose 800 chaînes gratuites, c’est le récap

Apple rencontre de gros problèmes avec la production de l'iPhone 15, une nouvelle faille de sécurité critique sur Windows particulièrement dangereuse, Google TV propose 800 chaînes gratuites financées par la publicité, c'est le récap des actus du 12 avril 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-tech sur Phonandroid ce mercredi 12 avril 2023 ? Tout d'abord, nous avons appris la fin prématurée de la carrière d'HBO Max. Le service de streaming, qui affiche pourtant une belle santé avec ses 75 millions d'abonnés, va donc fermer prochainement. La Warner Bros. Discovery compte lancer un tout nouveau service en remplacement.

Dans un tout autre domaine, Nvidia a enfin levé le voile sur la RTX 4070. Prix, caractéristiques techniques, date de sortie, nous savons désormais tout sur la petite dernière de la gamme sous l'architecture Ada Lovelace. Enfin, nous avons également évoqué dans nos colonnes ce procès historique qui attend Apple en France en raison de ses pratiques anticoncurrentielles. Mais sans plus attendre, voyons ce qu'il fallait retenir dans l'actu de ce mercredi 13 avril 2023.

L'iPhone 15 aura des boutons physiques, sa production est compliquée

D'après des informations partagées par le célèbre analyste Ming-Chi Kuo, l'iPhone 15 sera finalement équipé de boutons physiques au lieu du fameux bouton capacitif évoqué par de nombreuses rumeurs. Visiblement, la marque à la pomme aurait rencontré de sérieux problèmes de conception, tout juste avant d'entrer en période de production industrielle.

Pour en savoir plus : L’iPhone 15 Pro aurait finalement des boutons physiques, Apple face à de gros problèmes de production

Gare au ransomware sur Windows

Microsoft vient de publier le nouveau patch Tuesday pour Windows 11. Autant dire que son installation est recommandée. En effet, le patch corrige pas moins de 96 failles de sécurité, dont une critique qui permet à des pirates de télécharger un dangereux ransomware sur votre PC.

Pour en savoir plus : Windows – une faille permet aux pirates d’installer un ransomware, téléchargez vite la mise à jour

Petite révolution chez Google TV qui propose désormais pas moins de 800 chaînes gratuites. Bien évidemment, tout ce contenu est financé par la publicité. On y trouve un peu de tout, de l'information, des documentaires, du sport et bien entendu des séries et films. Pour l'instant, ces chaînes gratuites sont disponibles uniquement aux Etats-Unis.

Pour en savoir plus : Google TV propose désormais plus de 800 chaînes gratuites financées par la publicité