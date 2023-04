Zelda dévoile son dernier trailer, les écrans bleus sur Windows 11 font leur retour, c’est le récap

Nintendo dévoile un dernier trailer de dingue pour le prochain Zelda, la dernière mise à jour Windows 11 provoque des écrans bleus, enfin une explication sur les problèmes d'autonomie provoquées par One UI 5.1 sur les Samsung Galaxy, c'est le récap des actus du jeudi 13 avril 2023.

Quoi de neuf dans l'actualité Android et du High-Tech sur Phonandroid ce jeudi 13 avril 2023 ? Tout d'abord, Asus a levé le voile sur sa nouvelle génération de smartphones gaming : le ROG Phone 7. Comme d'habitude, ce modèle 2023 veut se démarquer sur le terrain de la puissance pure, avec des performances de haute volée et une dissipation de la chaleur optimale.

Côté smartphone toujours, une nouvelle fuite a révélé la taille de l'écran du Pixel 8. D'après les informations de l'analyse Ross Young, le Pixel 8 sera doté d'une dalle de 6,16″ contre 6,32″ sur le Pixel 7. Dans un toute autre domaine, la Warner Bros. Discovery a confirmé qu'Harry Potter sera bien adapté en série TV sur Max, le successeur d'HBO Max. Mais sans plus attendre, voyons ensemble ce qu'il fallait retenir impérativement ce jeudi 13 avril 2023.

Nintendo dévoile un trailer de dingue pour le prochain Zelda

Alors que nous sommes à moins d'un mois de la sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Nintendo vient de dévoiler un ultime trailer pour le prochain épisode de sa saga culte. Autant dire que l'attente devient insoutenable, tant cette bande-annonce promet des moments épiques.

Pour en savoir plus : Zelda Tears of the Kingdom – Nintendo dévoile un dernier trailer complètement dingue

Les écrans bleus font leur retour sur Windows 11

Le dernier patch Tuesday publié par Microsoft ce 11 avril pose visiblement de gros problèmes sur Windows 11. De nombreux utilisateurs se plaignent notamment de grosses baisses de performances, tandis que d'autres signalent l'apparition fréquente d'écrans bleus de la mort.

Pour en savoir plus : Windows 11 – la dernière mise à jour cause de gros soucis de performance et des écrans bleu de la mort

Les problèmes d'autonomie avec One UI 5.1 enfin expliqués

Depuis des mois maintenant, les utilisateurs de la surcouche One UI 5.1 de Samsung se plaignent de gros problèmes d'autonomie sur leur smartphone. Bonne nouvelle, puisque le constructeur en a enfin trouvé l'origine. Le clavier maison est responsable, et une mise à jour est d'ores et déjà disponible pour corriger le souci.

Pour en savoir plus : One UI 5.1 – on sait enfin pourquoi la batterie des Samsung Galaxy se vide trop vite