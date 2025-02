Cette voiture volante pourrait être la vôtre cette année, mais il va falloir casser la tirelire

Les voitures volantes ne sont plus un simple rêve de science-fiction. Plusieurs entreprises développent déjà des modèles capables de rouler et de s’envoler. Aux États-Unis, une start-up annonce que son véhicule pourrait entrer en production d’ici quelques mois.

Les voitures volantes ne sont plus de la science fiction. Ces dernières années, plusieurs prototypes ont déjà effectué des vols d’essai, comme ceux du constructeur chinois Xpeng ou du modèle Jetson ONE. Ces véhicules hybrides, mi-voiture, mi-drone, ouvrent la voie à un nouveau mode de transport. Cependant, aucun n’a encore franchi l’étape de la production en série, en raison des défis techniques et réglementaires.

La start-up californienne Alef pourrait bien être la première à réussir ce pari. Son modèle “Alef Flying Car” a été présenté au Salon de l'Auto de la Silicon Valley 2025. Il s’agit d’un véhicule électrique capable de rouler comme une voiture classique avant de décoller verticalement pour voler. L’entreprise annonce que la production pourrait débuter fin 2025 ou début 2026, sous réserve des autorisations nécessaires.

L’Alef Flying Car pourrait être produite dès 2025, mais son prix est hors de portée

L’Alef Flying Car se distingue des autres modèles par son design proche d’une voiture traditionnelle. Contrairement aux eVTOL, qui ressemblent davantage à des drones, ce véhicule est conçu pour circuler sur route avant d’activer son mode vol grâce à une technologie brevetée. Lors d’un test en milieu urbain, réalisé sous l’œil des journalistes, ce dernier a bien réussi à décoller et à voler pour prouver son bon fonctionnement.

Mais cette innovation a un coût. Pour s’offrir cette petite voiture volante, il faudra débourser 300 000 dollars, soit environ 277 000 euros. Malgré ce tarif élevé, plus de 3 000 conducteurs ont déjà précommandé l’appareil. Alef espère réduire son prix à l’avenir grâce à une production à grande échelle, mais plusieurs obstacles subsistent : régulations strictes, certifications de sécurité et défis industriels. En attendant, ceux qui veulent une alternative plus abordable pourront toujours se tourner vers une voiture volante vendue sur AliExpress pour 36 000 euros. Cependant, avec son pilotage par télécommande et ses batteries issues du modélisme, mieux vaut ne pas compter dessus pour ses trajets quotidiens sous peine d’un atterrissage… brutal !