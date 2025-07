Un taxi volant électrique relie deux aéroports pour la première fois, vous avez dit avion ?

Le taxi volant électrique VX4 de chez Vertical Aerospace a réalisé un voyage sans encombre d'un aéroport à un autre. Une première mondiale pour un appareil de ce genre.

Prendre un taxi pour aller d'un point A à un point B, c'est banal. Ça l'est déjà un peu moins quand le véhicule n'a pas de conducteur, ce que l'on peut voir dans certains villes américaines. Et c'est carrément extraordinaire au sens propre du terme quand il s'agit de monter dans un taxi volant électrique, aussi appelé eVOTL. Pourtant les premiers modèles ne datent pas d'hier : le eVTOL d'Archer réussissait son vol d'essai en 2021 déjà.

Quatre ans plus tard, d'autres entreprises se sont lancées dans la construction de leur propre appareil, persuadées qu'il s'agit du mode de transport de demain. Vertical Aerospace est de celles-là. La firme vient justement de réaliser un exploit le 16 juillet 2025 : son prototype de taxi volant propre XV4 a réussi un vol piloté reliant deux aéroport. Certes, c'est exactement ce que font des milliers d'avions chaque jour, mais dans le cas d'un tel véhicule, c'est une première mondiale.

Ce taxi volant électrique voyage d'un aéroport à un autre, aucun n'y était parvenu avant lui

Le VX4 de Vertical Aerospace est parti de l'aérodrome de Costwold à l'ouest de l'Angleterre puis a atterri sur la base de la Royal Air Force Fairford, à environ 27 km de là. Le taxi a atteint une vitesse de 185 km/h en volant à une altitude de 1 800 pieds (presque 550 mètres au-dessus du sol).

Sur le papier, le VX4 peut fendre les airs jusqu'à 320 km/h et parcourir 160 km en une seule charge. En plus du pilote, il accueille 4 passagers maximum. Bien sûr, le but n'est pas de lui faire faire la navette entre aéroports. Le pilote du vol d'essai Simon Davies précise que ce vol est avant tout “une démonstration puissante des capacités réelles de l'avion“.

Vous pouvez admirer ce dernier en action dans la vidéo ci-dessous. Bien que le taxi volant électrique VX4 ait déjà reçu plusieurs approbations obligatoires de la Civil Aviation Authority du Royaume-Uni, il lui manque encore celle qui l'autorisera à effectuer des vol commerciaux.