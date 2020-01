Redmi : sa première montre connectée arrive et elle s’inspire beaucoup de la Mi Watch de Xiaomi

Alors que Xiaomi vient de présenter une smartwatch, Redmi devrait faire bientôt de même. La marque alternative de la firme chinoise a obtenu une certification en Inde pour une montre connectée. En outre, le directeur général de la marque a publié un message à propos de l’accessoire sur son compte Weibo.

Au début du mois de novembre, Xiaomi a présenté la Mi Watch, une montre connectée sous Wear OS qui ressemble beaucoup à l’Apple Watch. Quelques mois plus tard, au début du mois de janvier, la marque chinoise a présenté une seconde montre qui cultive moins cette ressemblance : la Mi Watch Color. Et très bientôt, Redmi, la marque alternative de Xiaomi récemment devenue indépendante, devrait également présenter une montre. Deux indices menant à cette conclusion ont été relevés ces derniers jours.

Le premier indice est l’obtention d’une certification en Inde. Le produit concerné porte le numéro de série HMSH01GE. Et la catégorie enregistrée est « montre connectée ». Difficile de faire plus simple. Cette certification confirme non seulement l’existence d’une smartwatch chez Redmi, mais aussi son arrivée prochaine du produit en Inde. En revanche, il est encore difficile de faire une estimation de la date, notamment si d’autres certifications sont à obtenir avant la mise en vente.

Un premier teaser du directeur de la marque

Le deuxième indice est à retrouver du côté de l’Empire du Milieu. Et plus précisément sur Weibo, le portail de microblogging chinois. Lu Weibing, le directeur général de la marque, y a publié un message qui évoque l’arrivée prochaine d’une montre connectée dans son catalogue. Il rapproche son produit de la première smartwatch de Xiaomi, la Mi Watch évoquée précédemment. Ce qui laisse entendre que la première montre de Redmi devrait en être assez proche.

Pour rappel, la Mi Watch de Xiaomi est une montre avec un boitier rectangulaire physiquement assez proche de l’Apple Watch. Il mesure 44 mm et est fabriqué en acier inoxydable. Son dos est en céramique. La dalle AMOLED de l’accessoire mesure 1,78 pouce (pour une définition 368 x 448 pixels). Elle est protégée par un verre minéral ou par du saphir synthétique (selon les versions). Son chipset est un Snapdragon 3100 avec modem 4G. Il est accompagné de 1 Go de RAM et de 8 Go de stockage. La batterie offre une capacité de 570 mAh. Son OS est Wear OS avec une interface « MIUI ». La montre de Redmi devrait s’appuyer sur cette base. Reste à savoir comment elle s’en différenciera.

