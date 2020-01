Honor annonce l’arrivée de la Magic Watch 2 en France

La MagicWatch 2, dernière montre connectée de Honor, arrivera en Europe, et donc en France. Présentée officiellement en novembre pendant la conférence de presse du View 30, la smartwatch sera proposée dans le vieux continent au début du mois de février. Son prix démarre à 179 euros.

Honor a organisé aujourd’hui une conférence de presse à Londres pour présenter officiellement la Magic Watch 2 en Europe. Une présentation qui suit, avec deux gros mois de retard, celle qui a eu lieu en Chine quand l’accessoire connecté a été dévoilé avec les deux derniers flagships de la marque, les V30 et le V30 Pro. Cette nouvelle présentation n’est donc finalement qu’une confirmation que la montre arrivera bien en Europe. Et donc en France à partir du 3 février.

Lire aussi : Huawei Watch GT2 officielle : stylée, polyvalente et endurante pour 229 euros

Lors de son lancement en Chine, des rumeurs affirmaient que la montre serait commercialisée dans la zone euro au prix de 179 euros en version 42 mm et 189 euros en version 46 mm. Si le prix de la plus petite des deux montres est bien celui-ci, le montant demandé pour la seconde est légèrement différent : 199 euros. Elle reprend ainsi le positionnement tarifaire de son prédécesseur, la Watch Magic (vendue sur la boutique officielle Honor à 199,90 euros). Notez que des éditions spéciales réalisées avec des designers ont également été présentées.

La fiche technique de la MagicWatch 2, cousine germaine de a Watch GT 2 de Huawei, n’a pas changé en deux mois. La montre se décline en deux versions avec boitier 42 mm et 46 mm. Les écrans AMOLED ronds mesurent 1,2 et 1,4 pouce respectivement. Les définitions sont 390×390 et 454×454 pixels pour une résolution identique dans les deux cas : 326 pixels par pouce. Un verre minéral protège l’ensemble. Le châssis de la montre est en acier inoxydable. La construction est étanche et les cornes sont standardisées.

Jusqu’à 14 jours d’autonomie

La plate-forme intégrée dans le châssis est le Kirin A1, un composant créé par HiSilicon dédié aux objets connectés. Il intègre une connexion Bluetooth optimisée (à l’image des chipsets Apple W que vous retrouvez dans les casques Beats et AirPods, dont les AirPods Pro par exemple). La capacité des batteries est différente selon les modèles : 215 mAh et 455 mAh, respectivement. Honor affirme que l’autonomie est de 7 jours pour le modèle 42 mm et de 14 jours pour le modèle 46 mm. Attention, ces chiffres dépendent bien sûr de l’usage et des capteurs actifs (GPS, Bluetooth, capteurs biométriques).

Comme le modèle chinois, la MagicWatch2 européenne intègre 4 Go de mémoire interne. Mais 2 Go sont disponibles pour l’utilisateur. De quoi y sauvegarder quelques centaines de chansons à écouter sans avoir besoin d’un smartphone compagnon. Côté fonctionnalité, la montre propose 15 modes d’activité sportive : marche, randonnée, footing, fitness, natation, etc. Une fonction coach virtuel offre la possibilité de suivre un entrainement progressif avec plusieurs niveaux de difficulté. Enfin, la MagicWatch 2 propose un outil d’analyse du sommeil. L’ensemble fonctionne en corrélation avec l’application Huawei Health, disponible sur Android (et même sur iOS…).