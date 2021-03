La Porsche 911 GT3 2022 intègre enfin Android Auto à son tableau de bord

Android Auto continue sa conquête des voitures électriques en intégrant le parc automobile de Porsche. La 911 GT3 2022, présentée en début d’année, proposera en effet le système d’exploitation sur son tableau de bord. Les autres modèles du constructeur ne semblent pas concernés pour le moment.

L’intérêt de Porsche pour les voitures électriques est relativement récent, mais il est fulgurant. En février dernier, le constructeur allemand a notamment ouvert le plus grand parc de recharge rapide pour véhicules électriques en Europe. Tout naturellement, celui-ci se dirige vers la voiture de demain en intégrant les différentes fonctionnalités modernes, dont le système d’infotainment qui a longtemps fait la marque de fabrique de Tesla.

Ce mardi 30 mars, Porsche a dévoilé les nouveautés technologiques de la prochaine 911. Parmi elles, on retrouve l’intégration d’Android Auto au tableau de bord. Après avoir signé un accord de six ans avec Ford, Google continue de se creuser une place de choix auprès des constructeurs automobiles. Les utilisateurs Android pourront donc bientôt connecter leur smartphone à leur 911 GT3. Les propriétaires d’iPhone, eux, peuvent déjà relier leur téléphone au Porsche Communication Management (PCM), via Apple CarPlay.

Android Auto rejoint l’écurie Porsche

Le système d’exploitation est ainsi proposé en essai dans la suite Porsche Connect, disponible gratuitement pendant 3 ans. « Les clients peuvent étendre la compatibilité sans fil Apple CarPlay et filaire Android Auto lors de la commande de la 911 avant la production pour 360 $ [306€, ndlr], ou pour un prix plus élevé en tant qu’Option à la Demande à la fin des 3 ans », précise la firme. Pour rappel, Porsche Connect inclut des services comme la navigation orale, le trafic en temps réel ou encore la radio satellite.

Le tableau de bord de la 911 GT3 2022 sera donc équipé de la dernière version du PCM, à l’instar de la Taycan. Néanmoins, Porsche n’a pas communiqué sur une éventuelle intégration d’Android Auto sur celle-ci. « Nous n’avons annoncé aucun modèle 2022 de la Taycan pour le moment, nous ne pouvons donc pas annoncer une mise à jour ou des changements qui pourraient ne pas arriver », explique un porte-parole. « Il n’y a aucun plan précis pour l’heure, mais nous évaluons constamment la potentielle intégration de nouvelles technologies dans nos véhicules », conclue la firme.

