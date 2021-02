Android Auto : Ford et Google signent un accord pour 6 ans, déploiement prévu en 2023

Android sera présent dans les voitures Ford dès 2023. Le constructeur a en effet signé un accord avec Google pour l'utilisation de son système d'exploitation pendant 6 ans. Il prévoit en outre d'utiliser les services en cloud de la firme, ainsi qu'implémenter ses technologies dans les processus de production.

Ford s'est associé à Google pour intégrer Android Auto à “des millions de véhicules”. Le constructeur a annoncé avoir un signé un accord avec la firme de Mountain lui permettant d'exploiter son système pendant 6 ans. Ce dernier sera présent dans les voitures partir de 2023, et ce, partout dans le monde, exception faite de la Chine où Google n'est pas autorisé. Ford n'a pas précisé la liste des véhicules concernés, mais il est fort à parier que la Mustang Mach-E fait partie des heureux élus.

Grâce à cet accord, le constructeur pourra faire usage des services cloud de Google au sein de ses voitures, ainsi que de ses technologies d'intelligence artificielle pour développer de nouveaux produits et services. Une équipe baptisée “Teal Upshift”, regroupant des employés des deux compagnies, sera également créée dans le but de mettre au point de nouveaux modes de vente, ainsi que d'améliorer l'utilisation de données personnelles.

Ford veut améliorer ses méthodes de production grâce aux services Google

Le constructeur américain a ensuite de grands projets pour moderniser ses usines et faire gagner en compétence ses employés. Celui-ci a en effet fait part de son ambition de développer de nouveaux outils de production et de recherche à l'aide des logiciels Google. Il souhaite également utiliser la réalité augmentée pour mettre au point un nouveau type de formation pour les ouvriers sur les chaînes de montage. Enfin, Ford prévoit d'accélérer de nombreux processus, comme l'envoi de notifications lors d'un besoin de révision, ou encore le déploiement d'offres commerciales.

On ne sait pas encore ce que la compagnie prévoit de faire de Sync, son système embarqué dont est notamment équipée la Mustang Mach-E. Il est toutefois convenu qu'Android Auto vienne le remplacer. Quant à Google, la firme continue d'améliorer son système, en ayant récemment ajouté Samsung SmartThings pour contrôler lumières et volets depuis la voiture. Depuis décembre dernier, celui-ci se met d'ailleurs en marche automatiquement, sans l’aide du téléphone. Google a d'ores et déjà signé un accord avec Renault-Nissan-Mitsubishi, GM et Volvo.

