Porsche ouvre le plus grand parc de recharge rapide pour véhicule électrique en Europe

Le plus grand parc de recharge rapide pour véhicule électrique vient d’être inauguré par Porsche à Saxon, en Allemagne. Une douzaine de stations délivrant 350 kW sont proposées. Elles sont accompagnées de quelques stations plus classiques. L’accès aux stations sera gratuit durant la phase de démarrage qui dure jusqu’à fin août.

Les propriétaires de véhicules électriques le savent bien : la recharge est l’un des points négatifs de cette motorisation. Il faut trouver des bornes de recharge, attendre qu’une borne soit libre et attendre que la recharge de sa propre voiture soit terminée. Un temps que les constructeurs tentent de réduire au maximum par deux actions : augmenter la puissance de charge supportée par le véhicule et offrir plus de stations.

Dans cet objectif, Porsche a dévoilé la semaine dernière un nouveau parc de recharge à Saxon, en Allemagne. Il s’agit du plus grand parc européen de recharge rapide, puisqu’il compte une douzaine de stations délivrant une puissance de 350 kW. Quatre autres stations de charge traditionnelle, offrant une puissance de 22 kW, sont également installées dans ce parc, pour un total de 16 stations développant ensemble une puissance de 7 mégawatts.

100 kilomètres d’autonomie en 5 minutes

Selon les informations de Porsche, les stations de charge rapide sont en mesure d’offrir en cinq minutes une autonomie qui peut monter jusqu’à 100 kilomètres. Bien sûr, l’autonomie exacte dépend non seulement du modèle de voiture, toutes n’acceptant pas la même puissance, mais aussi du style de conduite, puisque l’autonomie réelle est calculée sur les habitudes et les équipements actifs.

Le parc de Porsche n’est pas réservé aux détenteurs d’une Porsche, puisque les stations sont compatibles avec la majorité des véhicules électriques du marché. Tous les propriétaires d’une voiture avec ce type de motorisation sont les bienvenus dans ce parc. D’autant que l’accès est, dans un premier temps, gratuit. En effet, durant la phase de démarrage, qui durera jusqu’à la fin du mois de mars, la recharge est offerte. Elle sera ensuite facturée selon le forfait choisi par le consommateur.