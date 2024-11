La police municipale s’achète des Tesla Model 3 et Y, quelle bonne nouvelle pour Renault et Stellantis

Une nouvelle page s'écrit dans l'histoire des forces de l'ordre françaises avec l'arrivée des Tesla dans leurs rangs. Et c’est la police municipale qui va y avoir droit.

Des camions transportant plusieurs Tesla Model 3 aux couleurs de la police municipale ont récemment été aperçus sur les routes de l'Hexagone. Une Tesla Model Y a également été repérée à un chargeur, aussi avec un flocage à l’effigie de la police municipale. Leurs plaques d'immatriculation en « F » confirmant bien leur destination pour les services publics français.

Cette transition vers l'électrique n'est pas une première. L'année dernière déjà, un Tesla Model Y aménagé par la société Maxi Avenue avait fait son apparition en région parisienne. Ce spécialiste français de l'aménagement de véhicules pour les forces de l'ordre propose notamment une version adaptée du Model Y au prix de 41 990 € HT, soit environ 50 000 € TTC. Malgré sa motorisation propulsion, ce modèle affiche de bonnes performances avec une accélération de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes et une autonomie WLTP de 455 km.

Pour quelle ville sont destinées ces Model 3 et Y ?

La ville destinataire de ces nouvelles Tesla Model 3 n'a pas encore été officiellement révélée. Cependant, certaines municipalités comme Le Touquet ont déjà expérimenté ces véhicules, avec notamment un essai de deux semaines du Model Y. Cette initiative soulève néanmoins quelques questions, notamment sur le choix d'une marque américaine produisant en Chine, alors que des alternatives françaises comme le Renault Scénic E-Tech auraient pu être envisagées.

Cette électrification des flottes de police s'inscrit dans un mouvement international plus large. À titre d'exemple, South Pasadena en Californie est devenue la première ville au monde à disposer d'une flotte de police entièrement électrique, composée de 20 Tesla. Les avantages sont multiples : outre l'aspect environnemental, la ville californienne anticipe une économie d'environ 4 000 dollars par an et par véhicule en frais d'énergie.

En France, cette transition s'aligne sur la Loi d'Orientation des Mobilités, qui impose aux entités publiques d'intégrer des véhicules électriques lors du renouvellement de leurs flottes. Si les premiers retours d'expérience s'avèrent positifs au niveau municipal, il est possible que la Police Nationale envisage également l'adoption de Tesla dans un futur proche.

Ces véhicules offrent des fonctionnalités particulièrement intéressantes pour les forces de l'ordre, comme le mode Sentinelle, déjà utilisé par la police d'Oakland comme outil d'investigation.