La PlayStation 5 Pro va avoir des graphismes dignes des meilleurs PC grâce à cette nouvelle technologie d’AMD

Sony continue d’améliorer la PlayStation 5 Pro. Une nouvelle technologie de scalling graphique, développée avec AMD, arrivera en 2026. Cette innovation promet des images plus nettes et plus détaillées sans sacrifier les performances.

Les jeux vidéo évoluent sans cesse pour offrir des graphismes plus beaux et plus réalistes. Les consoles modernes utilisent des technologies avancées pour améliorer la qualité d’image tout en maintenant un bon niveau de fluidité. L’une des solutions les plus populaires est le scalling, qui permet d’afficher une image plus nette sans demander trop de puissance à la console. Sony s’apprête à franchir un nouveau cap dans ce domaine avec une mise à jour prévue pour la PS5 Pro.

Sony a annoncé qu’en 2026, la PlayStation 5 Pro bénéficiera d’une nouvelle technologie de scalling basée sur l’IA, développée en collaboration avec AMD. Cette innovation s’appuiera sur le FSR 4, une technologie récemment lancée par la société et déjà utilisée sur certaines cartes graphiques comme la Radeon RX 9000 et dans des jeux sur PC. Cette méthode permet d’améliorer la netteté des images et les détails sans trop solliciter le matériel.

Elle est souvent comparée au DLSS de Nvidia, qui utilise l’intelligence artificielle pour améliorer les graphismes sur les cartes GeForce RTX. Contrairement à cette technologie, qui fonctionne uniquement sur les cartes de la marque, le FSR 4 peut être utilisé sur un plus large éventail d’appareils.

La PS5 Pro va utiliser l’IA pour afficher des images plus nettes et plus fluides

Actuellement, la PS5 Pro utilise déjà une méthode appelée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) pour améliorer l’image. Avec cette future mise à jour, Sony veut aller encore plus loin en intégrant une intelligence artificielle plus performante. Grâce à un matériel spécifique intégré dans la console, cette dernière pourra traiter les images plus efficacement sans ralentir les jeux. Cette avancée est le fruit d’un projet appelé Amethyst, mené conjointement par Sony et AMD depuis 2023.

Avant l’arrivée de cette nouvelle version en 2026, Sony encourage les développeurs à utiliser la technologie actuelle pour optimiser leurs jeux. L’entreprise précise que l’adaptation de ce scalling avancé demandera du temps, mais qu’il apportera des améliorations de taille. Ce projet pourrait aussi concerner le ray tracing, une technique qui améliore les effets de lumière et de réflexion dans les jeux. Avec cette avancée, la PS5 Pro pourrait proposer des graphismes encore plus impressionnants et s’approcher des performances des meilleurs PC gaming, tout en restant optimisée pour une utilisation sur console.