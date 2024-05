La nouvelle version de Windows 11 est disponible, voici comment télécharger l’ISO

Microsoft a déployé la nouvelle version 24H2 de Windows 11. Cette mise à jour peut d’ores et déjà être téléchargée pour les membres du programme Insider. Tout le monde peut y participer, on vous explique comment faire.

Windows 11 va avoir le droit à sa traditionnelle grosse mise à jour en octobre prochain. Pour les plus impatients, il n’est cependant pas nécessaire d’attendre jusque là pour commencer à l’utiliser. En effet, la version 24H2 de Windows 11 est d’ores et déjà disponible en téléchargement pour les Insiders.

Comme d’habitude, il est donc possible d’utiliser les nouveautés en avance en accédant au canal Release Preview. Bien entendu, il s’agit d’une version bêta, donc potentiellement bugguée et non finalisée. Mais elle se montre assez stable pour être testée par le grand public.

Comment accéder à la nouvelle version de Windows 11 ?

Cette version 24H2 de Windows 11 ne va pas révolutionner l’OS, mais apporte diverses améliorations pour améliorer le confort de l’utilisateur. La plus notable, c’est l’apparition des fonds d’écrans HDR, ce qui ravira les utilisateurs dotés d’écran compatible. La compatibilité avec le Wifi 7 est aussi au programme, tout comme l’apparition d’un nouveau mode économie d’énergie, de la commande SUDO pour la gestion des droits ou encore d’un nouveau menu déroulant dans la barre des tâches. Evidemment, l’IA Copilot sera également beaucoup mise en avant, puisque Microsoft a pour ambition d’en faire l’élément central du fonctionnement de Windows 11 et 12.

A lire aussi – Windows 11 : quels jeux sont compatibles avec les nouveaux PC ARM ? Ce site a la réponse

Il est tout à fait possible d’installer dès maintenant cette nouvelle version de Windows 11. Pour cela, il faut s’inscrire au canal beta qui est accessible à tous :

Ouvrir les paramètres de Windows et se rendre dans l’onglet Windows Update

Cliquer sur Programme Windows Insider

Cliquez sur Prise en main

Lier votre compte Microsoft

Sélectionner Release Preview

Redémarrez votre PC

Vous êtes désormais inscrits sur le programme Insider et il vous est possible de télécharger l’ISO sur la page dédiée. Pour ça, il suffit de sélectionner Windows 11 Release Preview Channel dans la liste déroulante.

Ensuite, vous avez l’ISO pour installer cette nouvelle version soit sur votre PC, soit sur une autre machine avec une clé USB d’installation créé avec.