Windows 11 : attention, cette mise à jour va retirer quelques fonctionnalités importantes

Microsoft a dévoilé un aperçu de la très attendue mise à jour 24H2 de Windows 11, dont la sortie est prévue dans le courant de l'année. Toutefois, outre les nouvelles fonctionnalités et améliorations, cette mise à jour annuelle majeure fera ses adieux à plusieurs applications et fonctionnalités qui font partie de Windows depuis des décennies.

Microsoft va dire adieu à certaines des fonctionnalités de Windows 11. Parmi les victimes les plus notables figurent Cortana, l'application Tips et l’éditeur de texte WordPad. Microsoft a officiellement annoncé la suppression de ces applications, signalant leur retrait éventuel des futures versions de Windows.

En ce qui concerne Cortana, Microsoft a déclaré : « Cortana dans Windows en tant qu'application autonome est obsolète. Ce changement n'affecte que Cortana dans Windows. Votre assistant de productivité Cortana est toujours disponible dans Outlook Mobile, Teams Mobile, Microsoft Teams Display et Microsoft Teams Rooms ».

Microsoft va supprimer quelques-unes de ses applications

L'application Tips, qui fournissait des informations sur les nouvelles fonctionnalités de Windows, est également supprimée. La déclaration de Microsoft indique que « l'application Astuces est obsolète et sera supprimée dans une prochaine version de Windows. Le contenu de l'application continuera d'être mis à jour avec des informations sur les nouvelles fonctionnalités de Windows jusqu'à ce que l'application soit supprimée »

La suppression la plus surprenante est sans doute celle de WordPad, le logiciel de traitement de texte léger qui fait partie intégrante de Windows depuis des décennies. Microsoft a déclaré : « Wordpad ne sera plus mis à jour et sera supprimé dans une prochaine version de Windows. Nous recommandons Microsoft Word pour les documents en texte enrichi tels que .doc et .rtf et Windows Editor pour les documents en texte seul tels que .txt ».

Si ces applications sont parmi les plus connues de celles qui vont être retirées, la liste des caractéristiques et des fonctionnalités destinées à être supprimées est beaucoup plus longue. Microsoft justifie ces suppressions en déclarant : « Chaque version du client Windows ajoute de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités. Occasionnellement, les nouvelles versions suppriment également des caractéristiques et des fonctionnalités, souvent parce qu'elles ont ajouté une option plus récente »

Des fonctionnalités vont également disparaître de Windows 11

Le géant du logiciel a fourni une liste complète de « fonctionnalités obsolètes pour le client Windows », englobant diverses applications, outils et utilitaires qui pourraient ne plus faire l'objet d'un développement actif ou d'une prise en charge dans les versions futures.

Parmi ces fonctionnalités figurent le Steps Recorder, un outil pratique pour enregistrer des instructions étape par étape ou des processus de dépannage, et VBScript, un langage de script utilisé pour automatiser des tâches et créer des outils personnalisés.

Comme pour toute mise à jour importante, on vous conseille d’examiner attentivement la liste des fonctionnalités obsolètes et planifier en conséquence, en vous assurant que vous disposez de solutions de remplacement ou d'alternatives adéquates avant d'effectuer la mise à niveau vers la nouvelle version de Windows 11.