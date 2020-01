Nintendo Switch vs Nintendo Switch Lite : laquelle choisir ?

Vous hésitez entre l’achat d’une Nintendo Switch ou d’une Switch Lite ? Alors ce guide est fait pour vous. En fonction de vos usages et de vos habitudes, chacune des deux consoles peut vous convenir. Découvrez laquelle vous correspond le mieux et celle que nous estimons offrir le meilleur rapport qualité-prix.

En mars 2017, Nintendo frappait fort sur le marché du jeu vidéo en lançant sa Switch, une console hybride qui permet à la fois de jouer en mode portable, mais aussi sur une TV à la façon d’une console de salon quand elle est dockée. Bingo : la Nintendo Switch a fait un tabac. Pour surfer sur ce succès, Big N a alors décidé de la décliner et de commercialiser une Switch Lite. Pour les consommateurs, se pose alors une question : laquelle des deux est faite pour moi ? Nous vous aidons dans ce papier à vous y retrouver et à choisir quelle console correspond le mieux à vos besoins.

Taille de l’écran

Amateurs de grande diagonale, prenez bien compte que la Switch Lite propose un écran de 5,5 pouces, plus petit que celui de 6,2 pouces de la Switch standard donc. C’est forcément un paramètre à prendre en compte au moment de l’achat. La définition demeure par contre inchangée : la dalle peut afficher de la HD jusqu’à 1280 x 720 pixels sur les deux modèles. Certains titres particulièrement gourmands comme The Witcher III ne sont par contre jouables qu’en 540 pixels.

Petit avantage pour la Switch Lite, elle propose une résolution légèrement supérieure puisqu’elle bénéficie du même nombre de pixels sur une surface plus restreinte. Elle a droit à 267 pixels par pouce (ppp) contre 237 ppp pour la Switch.

Vainqueur : Nintendo Switch

Catalogue de jeux Switch

En théorie, la Switch Lite bénéficie du même catalogue de jeux que la Switch et elle-même ne profite d’aucune exclusivité. En pratique, c’est plus compliqué : certaines limitations de la Switch Lite rendent l’accès à certains jeux impossible ou compliqué.

Tout d’abord, seuls les titres disposant d’un mode portable sont pris en charge. Il s’agit certes de la majorité d’entre eux, mais cela exclut tout de même quelques jeux majeurs. On pense notamment à Super Mario Party, qui est pensé pour être joué sur une TV à plusieurs à la manière d’un jeu de société. Ses mini-jeux nécessitent absolument des fonctionnalités de motion control et de HD rumble des Joy-Con. Pour les mêmes raisons, ne comptez pas jouer à Just Dance, Fitness Boxing ou 1-2-Switch avec la Lite. La console est aussi privée de Nintendo Labo et du nouvel accessoire Ring Fit Adventure.

Après, on a aussi le cas des productions jouables, mais avec une expérience largement détériorée. L’exemple le plus flagrant est sans doute Super Mario Odyssey, dont les contrôles deviennent très compliqués sans Joy-Con et motion control. Sur Pokémon Go, la capture des petites créatures a dû être adaptée et peut se révéler moins amusante. Idem pour Mario Tennis Aces, Splatoon 2, Okami HD, tous jouables sur Switch Lite mais moins appréciables car conçus pour être joués avec des Joy-Con. On peut aussi citer The World Ends With You : Final Remix et Astral Chain, dont les modes de coopérations sont inutilisables sur la console uniquement portable. Nous vous conseillons d’ailleurs la lecture de notre guide des meilleurs jeux Switch du moment.

Vainqueur : Nintendo Switch

Modes, fonctionnalités et services

Sur la Nintendo Switch, le joueur a le choix entre trois modes de jeu :

Mode téléviseur : placer la console sur le dock inclus, lui-même connectée à la TV permet de jouer sur le grand écran du salon ou de chambre

Mode sur table : un pied permet de faire tenir la console portable sur une surface plane et de jouer avec les Joy-Con détachés

Mode portable : les Joy-Con sont attachés à l’écran, et le tout tient dans les mains du joueur.

Avec la Switch Lite, il n’y a logiquement que le mode portable qui est supporté, ce qui ne pose pas qu’un problème de confort mais prive aussi l’utilisateur d’une partie du catalogue de jeux (voire la section dédiée pour en savoir plus).

Le Nintendo Switch Online, qui permet notamment d’accéder au multijoueur et à un catalogue de jeux rétro, est bien présent sur les deux consoles. Le multi local jusqu’à huit joueurs est lui aussi disponible sur les deux appareils.

Si vous êtes déjà en possession d’une Switch et que vous hésitez à acheter une Switch Lite de complément, sachez que les sauvegardes peuvent être liées à un compte commun. Il n’y a aucun problème pour retrouver sa progression en changeant de console (la sauvegarde dans le cloud est réservée aux abonnés Switch Online).

Vainqueur : Nintendo Switch

Autonomie de la batterie

Une partie qui va intéresser les nomades. Lors de l’annonce de la Switch Lite, Nintendo communiquait une excellente nouvelle aux consommateurs : orientée mobilité, la console portable devait bénéficier d’une autonomie plus conséquente que celle la Switch. D’après l’éditeur, la batterie de la Switch Lite peut tenir entre 3 et 7 heures (3 heures sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild) contre entre 2,5 et 6,5 heures (3 heures pour The Legend of Zelda : Breath of the Wild) pour la Switch. Soit un petit gain allant jusqu’à 30 minutes selon les usages.

Problème : juste après la présentation officielle de sa console portable, Nintendo faisait savoir qu’il mettait sur le marché un nouveau modèle de Switch, qui vient remplacer l’ancienne. Et si celle-ci a une batterie identique à la version sortie en 2017, elle embarque par contre un nouveau SoC Tegra X1 de Nvidia plus optimisé. Conséquence : l’autonomie s’envole et on a désormais droit à entre 4,5 et 9 heures (5,5 heures sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild). Une énorme différence qui fait relativiser l’intérêt de la Switch Lite puisqu’on se retrouve avec une console 100% portable moins endurante que son pendant hybride.

Nous en profitons pour vous avertir de faire très attention à l’achat d’une Switch standard car le modèle de 2017 est encore commercialisé chez des revendeurs, notamment sur les marketplace. Vérifiez bien que vous acquérez une console avec le numéro de série commençant par « HAD » pour obtenir la dernière Switch et son autonomie en hausse. Si c’est écrit « HAC », c’est qu’il s’agit de la version de 2017. Si vous voyez passez une importante réduction de prix sur la Switch, il est fort probable qu’il s’agisse d’une « HAC », pas de précipitation donc.

Vainqueur : Nintendo Switch 2019 (HAD)

Prise en main

Avec des dimensions de 91,1 x 208 x 13,9 mm et un design mieux adapté à la pratique du jeu en mobilité, la Switch Lite est plus maniable que sa grande sœur et ses 102 x 239 x 13,9 mm. Cette dernière est aussi bien plus lourde : 378 grammes contre 275 grammes pour la console portable. Plus facile à transporter et à prendre en main, la Switch Lite est aussi résistante et craint moins les chocs, ce qui est peut être un atout si l’appareil est destiné à un enfants, que vous êtes maladroit, ou que vous prévoyez de partir en vadrouille.

Mais la Nintendo Switch a tout de même des atouts à faire valoir. Grâce à ses Joy-Con, elle bénéficie de vibrations HD qui permet de renforcer l’immersion. Effet garanti si les développeurs du jeu ont su prendre en compte au mieux cette fonctionnalité. D’ailleurs, les prochaines manettes DualShock de la PS5 devraient également embarquer une technologie similaire avec des vibrations dynamiques et un moteur haptique. Si même Sony s’inspire de Nintendo…

Bien sûr, la caméra infrarouge à détecteur de mouvements des Joy-Con n’est pas présente non plus sur la Switch Lite, ce qui pose d’ailleurs quelques problèmes de jouabilité sur certains titres qui exploitent particulièrement cette option. De fait, il devient difficile de profiter de certains jeux du catalogue avec la Switch Lite.

Vainqueur : Égalité

Et ce problème de Joy-Con alors ?

Nous vous en avons parlé à plusieurs reprises sur le site, de nombreux utilisateurs ont eu une partie de leur expérience avec la Switch gâchée par le Joy-Con Drift, un bug qui apparaît sur certains appareils et qui provoquent des « actions fantômes » : menu qui déroule ou personnage qui avance sans qu’on ne touche à rien par exemple. Frustrant. Et bien sur ce point, pas de jaloux puisque la Nintendo Switch Lite a elle aussi ces problèmes de joystick.

On pensait qu’elle serait épargnée étant donné que Nintendo est censé bien maîtriser ce type de design et qu’il ne voudrait pas relancer une polémique qui le plombe un peu avec la Switch, mais le constructeur nippon a réalisé la même erreur. On parle même déjà d’une nouvelle version de la Switch Lite pour corriger le problème du Joy-Con Drift. La Switch Lite étant sortie il y a peu, il est encore impossible de dire si l’une ou l’autre console a une plus forte probabilité d’être impactée.

Des problèmes récurrents qui ont valu à la Nintendo Switch d’être élue le produit le plus fragile de l’année 2019, selon 60 Millions de consommateurs. Dans tous les cas, gardez bien les éléments, notamment la facture, qui vous permettra de bénéficier sans frais du service client et d’une réparation.

Vainqueur : Égalité

Prix

A sa sortie, la Nintendo Switch était vendue 329,99 euros. Son prix conseillé est ensuite descendu à 299,99 euros. De son côté, la Nintendo Switch Lite est commercialisée au tarif de 199,99 euros, soit une différence de 100 euros. On a ensuite différents bundles incluant des éditions limitées, des coloris spéciaux, des jeux inclus ou un bon d’achat à dépenser sur le Nintendo eShop qui peuvent faire varier les prix.

Même si la Switch Lite est moins chère, nous estimons que le meilleur rapport qualité-prix est proposé par la Nintendo Switch, qui propose la véritable expérience avec toutes les fonctionnalités et tout le catalogue de jeux. Il y a trop de manques sur la Lite, qui dispose en plus d’une autonomie plus faible que la version 2019 de la Switch.

Vainqueur : Nintendo Switch

A savoir :

Conclusion

Nintendo Switch Lite Nintendo Switch Dimensions 91,1 x 208 x 13,9 mm 102 x 239 x 13,9 mm Poids 275 g 378 g Écran LCD tactile 5,5 pouces 720 pixels LCD tactile 6,2 pouces 720 pixels Autonomie 3 à 7 heures (4 heures de jeu consécutif pour le jeu The Legend of Zelda: Breath of the Wild) 4,5 à 9 heures (5,5 heures de jeu consécutif pour le jeu The Legend of Zelda : Breath of the Wild) Station d'accueil et support TV Non Oui Manettes Joy-Con Non Oui Modes de jeu Portable TV, sur table, portable Catalogue Seuls les jeux Switch avec mode portable sont compatibles Tous les jeux Switch sont compatibles

Vous l’avez compris, la Nintendo Switch Lite n’a de Switch que le nom. Il s’agit en fait d’une console portable qui vient remplacer la 3DS et qui profite d’une partie du catalogue de jeux et des fonctionnalités de la Switch. Étant donné la relativement faible différence de prix entre les deux consoles, la plupart des utilisateurs voudront se tourner vers la Nintendo Switch standard, plus polyvalente et qui propose l’expérience complète.

Mais dans certains cas particuliers, la Switch Lite peut constituer un meilleur choix. Elle est plus simple à prendre en main et plus résistante, idéal pour les enfants. Si vous n’avez pas de téléviseur et ne comptez pas jouer en mode docké, il s’agit aussi d’une bonne solution. Dommage pour cette autonomie plus faible que la nouvelle Switch qui n’en fait pas l’option portable parfaite.

Voilà, vous devriez être en mesure de faire votre choix désormais. Et si vous avez toujours un petit doute, nous vous invitons à consulter notre test complet de la Nintendo Switch ainsi que notre test de la Switch Lite. Notez également qu’une Switch améliorée, surnommée Switch Pro, serait en préparation selon les rumeurs du Web. Son lancement aurait lieu en milieu d’année 2020. Ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix de la Switch classique.