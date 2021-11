La Nintendo Switch OLED profite d’une belle réduction pour le Black Friday

Le Black Friday permet d'acheter la Nintendo Switch OLED moins chère. Alors qu'elle est généralement vendue 349 €, un coupon promotionnel sur Amazon fait chuter son prix sous la barre des 310 euros. Un bon plan à saisir d'urgence pour le personnes voulant mettre la dernière console de Big N sous leur sapin de Noël.

Avis aux personnes ayant jeté leur dévolu sur la Nintendo Switch OLED. Pour le Black Friday, Amazon propose la console au meilleur prix du moment. Généralement vendue aux alentours des 350 euros, la nouvelle console de Nintendo s'affiche à 310,50 €. Cela dit, il est possible de l'avoir encore moins chère, à 304,99 €. Pour bénéficier de la réduction supplémentaire, il faut cocher la case du coupon “Utiliser le coupon de 5,51 €” avant de l'ajouter à votre panier.

Pour en venir à la Switch OLED, la dernière console de Nintendo disponible depuis le 8 octobre dernier propose pas mal de nouveautés par rapport au modèle de 2019. Pour commencer, la Switch OLED se démarque de par son nouvel écran. Ce dernier exploite la technologie d'affichage OLED, avec des couleurs plus intenses et des contrastes élevés. Pour la partie connectique, on retrouve deux ports USB, un port HDMI et un port Ethernet qui assure une connexion plus stable pendant les sessions de jeu en ligne lorsque elle est utilisé en mode téléviseur.

Pour la partie stockage, elle offre le double de ce que l'on retrouve sur le modèle 2019, soit 64 Go au lieu de 32 Go. Si vous pensez que c'est peu, il est heureusement possible de l'étendre grâce à une carte mémoire microSD non fournie. Enfin, si vous aviez une Switch de génération précédente, vous pourrez profiter de tous vos jeux et accessoires puisque la Nintendo Switch OLED assure une rétrocompatibilité avec ces derniers. Enfin, pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter notre test de la Nintendo Switch OLED ainsi que notre article qui regroupe les meilleures offres Black Friday sur la Nintendo Switch.