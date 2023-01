La Nintendo Switch est la console la plus vendue de 2022, devant la PS5

La Nintendo Switch occupe la première place des ventes de consoles de jeu aux États-Unis en 2022. Alors qu’elle est sortie en 2017, elle a réussi à faire mieux que des consoles plus récentes telles que la PS5 ou encore les Xbox Series X et S.

Alors que la Switch est récemment devenue la console la plus vendue de tous les temps en France, Nintendo peut également se vanter d’avoir dominé les ventes en 2022. En effet, la Nintendo Switch était la console la plus vendue aux États-Unis en décembre 2022 en termes d'unités vendues, selon les chiffres de The NPD Group.

La console continue ainsi d'être la machine la plus populaire, bien que les consoles de nouvelle génération PlayStation et Xbox sont disponibles sur le marché depuis plus de deux ans maintenant, et que la pénurie semble petit à petit se résorber. Pour rappel, en février 2022, la Switch a franchi les 103 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dépassant ainsi la PS1 et la Wii.

La PS5 n’est pas la console la plus populaire en 2022, mais…

Cela étant dit, NPD a également confirmé que la PlayStation 5 a engrangé plus de revenus que la Switch et a donc été la console la plus vendue en termes de bénéfices. Cela s'explique par le fait que les deux modèles de PlayStation 5 sont actuellement vendus à 400 dollars (édition numérique) et 500 dollars aux États-Unis, tandis que le modèle OLED de Nintendo n’atteint que les 350 dollars. Sa version standard coûte un peu moins de 300 dollars, et il existe également une version encore plus abordable, la Nintendo Switch Lite, au prix de 200 dollars.

Les données de NPD pour l'année 2022 montrent que les consommateurs ont dépensé collectivement 56,6 milliards de dollars en logiciels et matériel dans le secteur du jeu vidéo, ce qui représente une baisse de 5 % des dépenses des consommateurs par rapport à 2021. Cependant, une tendance haussière se dessine, et semble indiquer que 2023 pourrait bien permettre à l’industrie de remonter la pente.

Quant aux jeux les plus vendus en 2022, Call of Duty : Modern Warfare 2 arrive en tête, devançant d'autres jeux notables comme Elden Ring, God of War Ragnarök et Madden NFL 23.