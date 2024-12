La Switch 2 écrasera Sony et Microsoft pendant plusieurs années selon ces analystes

D'après les projections d'un cabinet d'analyse, la Switch 2 placera Nintendo largement en tête du classement des constructeurs de console en terme de ventes, et ce pendant plusieurs années.

La sortie d'une nouvelle console de jeux vidéo est toujours un événement. Surtout chez Nintendo qui a pris l'habitude de surprendre les joueurs en proposant des expériences inédites presque à chaque nouvelle génération. On se souvient de la Nintendo DS et de son écran tactile, puis de la version 3DS avec ses effets de profondeur sans lunettes spéciales. Et que dire de la Wii qui a largement participé à populariser le médium vidéoludique ?

Après le succès de la Switch, le constructeur japonais ne semble pas vouloir prendre de risque cela dit. Toutes les rumeurs actuelles s'accordent sur un point : la Switch 2 sera surtout une Switch 1 plus grande et plus puissante. Son design supposé ne laisse aucun doute là-dessus. Ce manque d'innovation va-t-il conduire au même flop que la Wii U ? Très loin de là. Pour DFC Intelligence, société de recherche et de conseil exclusivement centrée sur l'industrie du jeu vidéo, la Switch 2 va cartonner.

La Switch 2 placera Nintendo loin devant Sony et Microsoft dans les années à venir

Les analystes de la firme prévoient que la Switch 2 se vendra entre 15 et 17 millions d'exemplaires en 2025, l'année de sa sortie. Elle devrait donc égaler voire surpasser sa prédécesseure, écoulées à 15,5 millions d'exemplaires l'année de son lancement (2017). Mais ça ne s'arrête pas là.

Les projections de DFC Intelligence indiquent que d'ici 2028, Nintendo aura vendu plus de 80 millions de Switch 2. Loin devant Sony et Microsoft, dont les nouvelles consoles plafonneraient la même année à 30 millions d'unités pour l'un et un peu moins de 10 millions pour l'autre. Le cabinet ne dit pas qui se placera 2e et 3e cependant.

La domination de Nintendo serait aidée par une disponibilité précoce et l'absence de concurrence sérieuse pendant les premières années de vie de la console. Ces hypothèses sont bien sûr à prendre avec des pincettes. La future console Xbox portable créera peut-être la surprise après tout.