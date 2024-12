La Nintendo Switch 2 se dévoile, de nouvelles fuites révèlent les secrets de la console

Une nouvelle fuite majeure vient d'alimenter les spéculations autour de la très attendue Nintendo Switch 2. Un utilisateur anonyme du forum Reddit affirme avoir eu accès à la console, et vient ainsi de livrer des détails précis sur le successeur de l'une des consoles les plus vendues de l'histoire.

Selon les informations partagées sur r/NintendoSwitch2, la nouvelle console conserverait le nom « Switch 2 », arborant un logo similaire à son prédécesseur avec l'ajout d'un « 2 » au centre. Le modèle de base se présenterait dans un élégant gris foncé, mais il serait aussi accompagné d'une version blanche et d'une édition spéciale qui ferait référence à un mystérieux « jeu avec un 9 ». Vous l’aurez compris, il s’agirait potentiellement d’une console sur le thème de Mario Kart 9.

Les améliorations ergonomiques semblent être au cœur des préoccupations de Nintendo. Les Joy-Con bénéficieraient de boutons et de sticks analogiques plus grands, tandis que leur système d'attache produirait un « clic » magnétique « satisfaisant ». Une fonctionnalité surprise serait même intégrée dans la partie supérieure des Joy-Con détachables.

La Switch 2 aura droit à un nouveau Dock

Côté hardware, le dock se veut plus spacieux et arbore une forme incurvée, tout en conservant la même connectique que le modèle actuel. L'écran LCD « ressort beaucoup plus », selon la source, mais la console maintient un poids similaire à la Switch originale. La rétrocompatibilité semble assurée, le port cartouche restant identique.

La présentation officielle pourrait avoir lieu avant février 2025, puisqu’une réunion avec les investisseurs de Nintendo serait prévue le 4 février prochain. Ce qui donne de la crédibilité à cette fuite, c’est que le modérateur du subreddit affirme avoir reçu des preuves confirmant ces informations, mais celles-ci restent confidentielles pour protéger l'identité de la source.

Bien que ces détails soient alléchants, mis à part l’absence d’un écran OLED, Nintendo n'a pour l'instant confirmé que la sortie d'une nouvelle console en 2025. L'entreprise fait face à un défi de taille : succéder à la Nintendo Switch, troisième console la plus vendue de l'histoire, derrière la PlayStation 2 et la Nintendo DS.

Source : Pory_leeks