Google Assistant : la firme travaille en secret sur une petite bombe qui va métamorphoser son outil

Google Assistant s'apprête à vivre l'une des étapes les plus importantes de son histoire. En effet, Google compte intégrer à son assistant vocal le dernier grand modèle de langage du groupe, celui-là même qui propulse son IA conversationnelle Bard. De quoi bouleverser totalement les capacités de l'outil.

A l'image de Microsoft qui est déterminé à intégrer ChatGPT à l'ensemble de ses services, Google compte bien exploiter son tout dernier grand modèle de langage : le PaLM 2.

Ce LLM, qui propulse actuellement l'IA conversationnelle Bard, pourrait bien équiper prochainement Google Assistant. C'est en tout cas ce qu'annonce la firme de Mountain View dans un courriel adressé en interne à ses employés. Dans cette missive, l'entreprise américaine veut rappeler à ses salariés “le profond potentiel de l'IA générative pour transformer la vie des gens et voir une énorme opportunité d'exploser ce à quoi ressemblerait un Assistant surpuissant, alimenté par la dernière technologie LLM”.

Google Assistant va devenir plus intelligent grâce à l'IA de Bard

La compagnie américaine poursuit en précisant qu'une partie des équipes en charge d'Assistant a d'ores et déjà commencé à travailler sur cette évolution, notamment sur mobile. A ce sujet, nos confrères de 9To5Google ont repéré une nouvelle fonctionnalité basée justement sur l'IA générative. Grâce à elle, les utilisateurs pourraient demander à l'Assistant de résumer des pages Web en disant simplement “Résumer ceci”.

Dans cette note, on apprend également la volonté de Google de restructurer ses effectifs, ce afin de soutenir “cette nouvelle vision de l'Assistant”. Malheureusement, plusieurs douzaines de postes vont donc être supprimés sur les milliers en charge de l'Assistant. Quoi qu'il en soit, on imagine que le but de Google est de proposer à terme cette version ultime de l'Assistant sur des écrans intelligents ou des enceintes connectées. “Nous prenons en compte le fort désir des utilisateurs finaux de disposer d'une technologie d'assistance et de conversation qui puisse améliorer leur vie”, a déclaré Google dans son mémo interne.

Pour rappel, Google a également lancé RT-2, un nouveau modèle d'IA pensé pour permettre aux robots de réaliser des actions de manière plus naturelle, et surtout d'apprendre via les données disponibles sur le web.

Source : 9To5Google